響應世界哈囉日 新北市圖汐止分館送好書

2019-11-19 17:21 中央社 新北19日電



11月21日是世界哈囉日（World Hello Day），新北市立圖書館汐止分館規劃「Hello！來讀我」活動，民眾當天到汐止分館借還書時，只要和館員打招呼，就可獲得一本免費好書。

新北市立圖書館今天表示，1973年中東爆發10月戰爭，為了希望能以和平方式解決分歧，減少戰爭對人民及社會的迫害，「世界哈囉日」因此誕生，到現在發展成促進世界和平、不同族群間相互理解的節日。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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新北市立圖書館汐止分館主任侯清山說，民眾於11月21日當天到汐止分館借還書時，可以用不同方式、不同語言和館員打招呼，就可以獲得一本免費好書，這些書籍是經過館員精心挑選，重複率低，歡迎民眾到場響應。