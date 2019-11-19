北美館擴建案三闖環評過關 未來監測周邊地層是否下陷

2019-11-19 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



台北市立美術館擴建案，今天第三次進入環保局環評委員會審查，歷經前兩次環評遭委員批評資料不夠詳細明確後，今天總算通過；不過，委員們仍對地下型新場館可能改變水文引起地基掏空等事項有所疑慮，要求文化局與北美館未來做好監測、於開發及營運時落實。

北市府斥資53億元擴建市立美術館打造台北當代藝術園區，擴建部分基地位於北美館南邊、中山北路與民族東路旁，預計興建地上1層、地下2層的美術館二館，目標是取得黃金級綠建築；預計110年動工、114年完工。

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針對先前委員會批評擴建案在防災逃生、減少交通私人運具等方面有規畫不夠明確詳細等問題，開發單位今天補充，未來會設置展區與停車場區共8處直通地面層的安全逃生梯，而為了鼓勵使用大眾運輸、減少私人車輛，以會場館展覽將結合電子票證提供入場優惠。

不過，環評委員李培芬表示，公共植栽配置也應妥善安排，避免生長過程，20年後影響地下建物結構安全，而開發期間若有植栽死亡也應明文承諾補植措施，讓外界放心。

委員王根樹則質疑，地下開發量體大，下挖20公尺，會影響地下水文，除了美術館本體，也有可能影響道周邊道路、建築的地下土層，若出現沖刷掏空等情況會有地層下陷問題，應要設法納入監測確保周邊安全。

針對防災疏散，委員董娟鳴則說，未來展場規劃是否有隔間、是否有內部逃生方向指引，希望開發單位也加強水平逃生。

主席歐陽嶠暉表示，防災規畫很重視地震，但也應考量若發生淹水、水流衝入地下室該如何防治。

文化局表示，委員意見都將納入計畫，設法在對施工廠商的契約中落實；北美館則表示，未來監測包含地層下陷等都會做完整、嚴肅面對，避免發生危險。