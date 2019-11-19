親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

反送中／理大部分示威者出校 港警登記或拘捕1100人

國民年金排除部分軍公教 法律學者：難以正當化的差別待遇

北美館擴建案三闖環評過關 未來監測周邊地層是否下陷

2019-11-19 17:13聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

台北市立美術館擴建案，今天第三次進入環保局環評委員會審查，歷經前兩次環評遭委員批評資料不夠詳細明確後，今天總算通過；不過，委員們仍對地下型新場館可能改變水文引起地基掏空等事項有所疑慮，要求文化局與北美館未來做好監測、於開發及營運時落實。

北市府斥資53億元擴建市立美術館打造台北當代藝術園區，擴建部分基地位於北美館南邊、中山北路與民族東路旁，預計興建地上1層、地下2層的美術館二館，目標是取得黃金級綠建築；預計110年動工、114年完工。

針對先前委員會批評擴建案在防災逃生、減少交通私人運具等方面有規畫不夠明確詳細等問題，開發單位今天補充，未來會設置展區與停車場區共8處直通地面層的安全逃生梯，而為了鼓勵使用大眾運輸、減少私人車輛，以會場館展覽將結合電子票證提供入場優惠。

不過，環評委員李培芬表示，公共植栽配置也應妥善安排，避免生長過程，20年後影響地下建物結構安全，而開發期間若有植栽死亡也應明文承諾補植措施，讓外界放心。

委員王根樹則質疑，地下開發量體大，下挖20公尺，會影響地下水文，除了美術館本體，也有可能影響道周邊道路、建築的地下土層，若出現沖刷掏空等情況會有地層下陷問題，應要設法納入監測確保周邊安全。

針對防災疏散，委員董娟鳴則說，未來展場規劃是否有隔間、是否有內部逃生方向指引，希望開發單位也加強水平逃生。

主席歐陽嶠暉表示，防災規畫很重視地震，但也應考量若發生淹水、水流衝入地下室該如何防治。

文化局表示，委員意見都將納入計畫，設法在對施工廠商的契約中落實；北美館則表示，未來監測包含地層下陷等都會做完整、嚴肅面對，避免發生危險。

環評委員會最後一致通過北美館擴建案，但也要求開發單位的文化局要在1個月內依委員意見提出補充修正資料；未來也必須依照審查結論執行各項承諾。

台北市立美術館擴建案，今天第三次進入環保局環評委員會審查，歷經前兩次環評遭委員批...
台北市立美術館擴建案，今天第三次進入環保局環評委員會審查，歷經前兩次環評遭委員批評資料不夠詳細明確後，今天總算通過。圖／文化局提供
分享
台北市立美術館擴建案，今天第三次進入環保局環評委員會審查，歷經前兩次環評遭委員批...
台北市立美術館擴建案，今天第三次進入環保局環評委員會審查，歷經前兩次環評遭委員批評資料不夠詳細明確後，今天總算通過。圖／文化局提供
分享
台北市立美術館擴建案，今天第三次進入環保局環評委員會審查，歷經前兩次環評遭委員批...
台北市立美術館擴建案，今天第三次進入環保局環評委員會審查，歷經前兩次環評遭委員批評資料不夠詳細明確後，今天總算通過。記者翁浩然／攝影
分享

美術館環評文化局

相關新聞

台中花博來客724萬 附近景點來客卻大減

2019-11-19 16:18

台北市廉政透明委員會前委員方儉 登記參選北市立委

2019-11-19 16:09

台中低底盤公車拒載身障者？ 交局：邀身障者當秘密客

2019-11-19 16:39

3D列印義肢 工研院攜手馬偕助獨臂男嬰順利成長

2019-11-19 16:38

清法戰爭坐鎮淡水 滬尾礟台復刻阿姆斯脱朗後膛砲

2019-11-19 16:37

新北歡樂耶誕城夜光運動趴 明晚正妹教練教跳Zumba

2019-11-19 15:47

雙北評選優良社區 新北最便宜僅1字頭

2019-11-19 14:46

進入禽流感好發季節 新北動保處提前防疫

2019-11-19 14:17

新北環保局邀請民眾當環保柯南 破汙染案探索環保知職

2019-11-19 12:24

綠指接駁500萬人次燈會史上最冷清 交通局：比花博多

2019-11-19 12:24

文山區長者多 周遊獅子會捐萬芳醫院108台輪椅

2019-11-19 12:24

蔡旭志用茶入菜 迷人香味連博士也瘋狂

2019-11-19 12:24

九份平日遊覽車爆增3成 新北暫開放九號停車場臨停

2019-11-19 12:24

深入偏鄉提供接送服務 國際獅子會捐贈75萬交通車

2019-11-19 12:24

擴大五股都計公告 座談會辦4場

2019-11-19 00:36

五股垃圾山整頓 荒地變綠地已2千坪

2019-11-19 00:32

不尊重往生者？靈骨樓個資全都露

2019-11-19 00:10

競選廣告設置 北市禁掛竹鷹架 已查報6件違規

2019-11-18 23:41

唐星兒路跑訓練 學「阿甘精神」

2019-11-18 23:37

農漁民長者免費健檢 新北政策貼心

2019-11-18 23:29

看過九孔寶寶嗎？ 沒有外殼只能懸浮在水中

2019-11-18 20:42

韓國瑜北市傾聽之旅超熱鬧 興安華城變夜市

2019-11-18 20:37

解決五股垃圾山亂象 新北進行擴大五股都市計畫

2019-11-18 20:18

瑞芳旗艦社區成果展 資收藝術品巧奪天工

2019-11-18 18:22

淡水漁會肥蟹宴護生態 野放文蛤號召淨灘

2019-11-18 18:22

汐止白雲籃球場活動多 地方盼做風雨球場

2019-11-18 18:19

早餐改午餐 石門里共餐人數成長三倍

2019-11-18 18:18

全台最完整「滬尾礮台」有砲了 7米巨砲重現戰況

2019-11-18 18:07

韓國瑜輔選北市立委 黃呂錦茹提韓未替丁守中站台遭嗆

2019-11-18 16:30

陽明山又一老宿舍活化 變身庭院竹林和風咖啡館

2019-11-18 16:26

新北打擊環境犯罪 跨界合作辦論壇

2019-11-18 14:17

台中無障礙計程車六都最少 市府：已爭取1700萬經費

2019-11-18 13:48

大導演崇右教書想起恩人冠桑 有機會也要多拉拔年輕人

2019-11-15 23:51
看更多

熱門文章

高雄一德勞工夜市移到新地點 人潮銳減

2019-11-18 19:26

友病逝前最後的請託 她無私照顧3名智能障礙兒

2019-11-19 13:04

屏東樂樂養雞場大限將至 3度遭罰125萬明最終會勘

2019-11-18 18:46

聆聽基層接地氣 南市警局長將每周2天市區駐點

2019-11-18 21:41

台中市區景點只剩「逢甲夜市」？ 在地房東看完也搖頭

2019-11-19 16:25

韓國瑜北市傾聽之旅超熱鬧 興安華城變夜市

2019-11-18 20:37

彰化立委選舉登記首日 10人登記

2019-11-18 18:24

「短命」香山賞蟹步道 16個月就封閉

2019-11-18 23:49

南投地標綠美橋改漆藍白色惹議 縣府官員講話了

2019-11-19 14:30

百貨週年慶登場 Big City遠東巨城、SOGO新竹店祭優惠

2019-11-19 14:16

民眾黨參選人用郭董合成照掛看板 郭辦聲明切割

2019-11-18 21:40

那瑪夏小黃公車 到旗山僅24元

2019-11-18 23:27

台版普羅旺斯「桃園仙草花節」近20萬坪紫色花海登場

2019-11-19 12:24

日月潭不再是行動支付沙漠 56家商店可刷手機付款

2019-11-19 07:54

新北環保局邀請民眾當環保柯南 破汙染案探索環保知職

2019-11-19 12:24

五股垃圾山整頓 荒地變綠地已2千坪

2019-11-19 00:32

交通部台中機場2040年整體規畫 沈智慧：選前騙選票

2019-11-18 22:59

高雄警「機」慌狀況頻傳 警局：更新檔占流量

2019-11-19 15:51

秋冬遊基隆再加碼 市府結合業者推住宿3波好禮

2019-11-19 14:57

影／依賴導航？ 外地汽車誤闖中原陸橋機車道

2019-11-19 12:24

韓國瑜與李彥秀拜土地公 支持者擠爆廟埕

2019-11-18 19:27

出示花生進口標單 張麗善批中央

2019-11-18 23:26

大里十九甲惡臭嗆人 民怨取締無效

2019-11-19 00:00

75歲以上高齡長輩專屬紅利 子女陪同外出老闆請喝咖啡

2019-11-19 13:22

台中大甲觀光客4年少74%雪崩 議員：國際露營區乏人問津

2019-11-19 14:29

愛台灣美食唯獨這一樣 日本議員：希望有一天能克服

2019-11-19 12:46

台72線公館、獅潭路段21、22日封路施工 注意改道行駛

2019-11-19 15:29

台中13期重劃配地遙遙無期？地主租屋已花逾百萬

2019-11-19 13:31

林志玲出嫁 台南觀光人潮翻倍

2019-11-18 23:28

看過九孔寶寶嗎？ 沒有外殼只能懸浮在水中

2019-11-18 20:42

錯過再等300年 全球唯一八方御匾開放參觀修復過程

2019-11-19 12:34

陽明山老屋活化 農試所宿舍蛻變咖啡館

2019-11-18 23:40

清法戰爭135年 淡水滬尾礮台7米巨砲坐鎮

2019-11-18 23:45

傳將花大錢整修民雄落羽松秘境 公所：誤會

2019-11-19 17:18

測速桿王前4強都在蘇花公路 10個月讓3萬多人荷包失血

2019-11-19 16:29

白柚時值產季香甜多汁 來白柚故鄉彰化二水買最划算

2019-11-19 07:53

基隆西定河混濁變色 環保局：家庭汙水排入魚群沒死

2019-11-19 15:48

世界美顏小姐 埔里嬌娃高曼容奪第4名

2019-11-19 00:20

周氏百年祖墳在軍事管制區 陳玉珍協商讓宗親購回

2019-11-19 17:18

不尊重往生者？靈骨樓個資全都露

2019-11-19 00:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top