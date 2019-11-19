第四代茶農推茶餐 格外品入菜惜食好味道

2019-11-19 17:07 中央社 新北19日電



汐止在地第4代茶農蔡旭志不僅努力加強種製茶技術，也在茶莊兼營餐飲事業，不僅申請有機茶葉加工廠認證，更為推廣惜食理念把蔬菜格外品入菜，仍讓許多消費者聞香而來。

蔡旭志接手種茶後堅持以古早製茶方式，完整保存茶葉中的蜜香，曾在包種茶比賽中獲特等獎，他認為要喝到天然安心的有機包種茶，除古早味製茶技術，還需有機耕作不施化肥與農藥，自然的蟲咬讓茶葉產生獨特的滋味，帶有一股熟成的甘韻與甜香。

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蔡旭志目前經營「天然茶莊」，為了能提升產業價值，目前也申請有機茶葉加工廠認證，期望達到產業六級化服務。同時也在茶莊內經營餐飲業，以茶入菜的茶餐更獲經濟部2019台灣滷肉飯節認證的極品採茶飯，吸引鄰近中央研究院的博士們成為常客。

此外為推廣惜食觀念，蔡旭志也加入新北市政府農業局推動的「惜食分享餐廳」計畫的行列，也就是由市府媒合餐飲業者使用形狀、大小不符合市場規格的「蔬果格外品」，讓原本可能會被浪費的蔬果，變成餐桌上的佳餚。並透過餐廳與民眾直接互動過程中，將惜食觀念傳遞給每一位消費者。

蔡旭志表示，台灣經濟以前剛起步時，那時家家生活較不寬裕，因而培養出珍惜糧食的習慣。做菜時盡量以全食物或格外品入菜，就是避免浪費、珍惜食物的第一步，如一般料理時，常被捨棄的紅蘿蔔葉、白蘿蔔葉及芹菜葉或田間生長的野菜（如刺蔥），可透過主廚的巧思下，做成煎蛋或醃製為雪裡紅等料理。

至於是否擔心消費者對格外品料理的接受度，蔡旭志表示，起初顧客可能會對格外品或全食物料理感到陌生，但透過溝通與互動，多數消費者都可以接受惜食的觀念，反而有助於提升消費者對餐廳的信任與認同及形成市場區隔。

蔡旭志表示，台灣農業個體戶的產量不大，為了提升銷售實力，農民間應採專業分工並互相合作，創造雙贏，尤其是協助輔導剛進入農業的青農們。藉由本身餐廳固定客源及場地，可以協助農友們銷售格外農產品，除了可協助農民增加通路，自己的餐廳也可使用這些食材，是種互利合作。

農業局長李玟表示，「惜食分享餐廳計畫」除減少食材因規格受限所造成之浪費，初衷也是為幫助農民，不讓農民辛苦白費，也歡迎大家一同加入珍惜食物的行列。