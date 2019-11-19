北市立委選舉登記第二天 6人完成登記參選

2019-11-19 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



台北市選委會昨起受理第十屆立委選舉登記，將至22日截止。繼昨天首日14人完成登記，今天下午4時30分止，另有6人前來登記，分別是國民黨立委賴士葆、綠黨參選人方儉、民眾黨參選人何景榮、核一行動聯盟參選人孫士堅以及安定力量參選人錢一凡、田方宇共6人。

台北市選委會至昨下午5時首日截止，已有14人完成登記，包括國民黨立委參選人4人、台灣基進立委參選人3人、民進黨立委參選人2人、宗教聯盟立委參選人2人、一邊一國行動黨立委參選人1人、勞動黨立委參選人1人和無黨籍1人。

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由於昨天是登記首日，登記場面熱鬧，共14人完成登記，因今天非「黃道吉日」，僅6人來市選委會登記參選。明天是「好日」，預料登記人數會比今天多。

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，昨在市府上班率領子弟兵前來造勢，結束後民眾黨北市立委參選人並未上樓登記，今天下午，第三選區的何景榮最先前來登記，但沒有造勢活動，僅帶著官姓主任前來登記。自嘲今天只有「印尼鷄」帶著「官二代」來登記參選。何景榮也說，昨天因安排廣播專訪，才改今天來登記參選。

國民黨立委賴士葆上午前往選委會登記參選，雖然外界都認為今天並不是好日子，但他說「日日是好日」，沒有刻意挑日子。

勞動黨的羅世晧登記參選第6選區，他表示，登記截止後會與其他北市參選人共同造勢，宣揚理念。安定力量的錢一凡、田方宇，分別參選北市第四選區港湖區和第三選區的中山區立委。