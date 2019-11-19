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台中低底盤公車拒載身障者？ 交局：邀身障者當秘密客

2019-11-19 16:39聯合報 記者陳秋雲／即時報導

台中市身心障礙者搭公車常遇上下車高地板阻礙，甚至遇到不友善的司機拒載。交通局長葉昭甫表示，市府已制定相關標準作業原則，要求駕駛員確實依規定服務乘客，如查證未依規將予以扣款處分，落實客運業者輔導，今年首度邀身心障礙團體擔任「神秘客」一起評鑑公車服務，營造更友善無障礙的大眾運輸環境。

台中市議會今天進行交通地政業務質詢，市議員蕭隆澤、邱素貞、張家銨等人關心台中市無障礙低地板公車質與量。

蕭隆澤指出，不少身障者常遇到公車過站不停，甚至等1、2個小時，他期望市府督促業者定期檢查公車附設斜坡板等無障礙設施，提升低地板公車服務品質。

交通局葉局長指出，台中市區公車目前有1173輛低地板公車，佔市區公車車輛數75.48%，已超越全國平均值，後續交通局將持續鼓勵客運業者購置低地板公車，讓身心障礙民眾更便利上下車。

針對疑有客運業者以斜坡板無法拉出為理由，拒載身障民眾一事。葉局長強調，「這種事不應該發生！」交通局已制定「低地板公車駕駛員服務乘坐輪椅之身心障礙者上下車標準作業原則」規定低地板公車每日出車前，應對車輛側傾(如車輛有側傾功能)及斜坡板功能進行一級保養檢查，若有異常須立即維修。

另交通局也要求客運業者需聘請相關身障團體對駕駛員進行服務品質教育訓練，讓駕駛員可透過標準作業程序服務乘坐輪椅的乘客。駕駛員如未確實依規定服務乘客，交通局也將對客運業者進行扣款處分，維護民眾乘車權益。

葉局長也說明，交通局已將低地板公車服務品質，納入每年度市區汽車客運業服務評鑑實地查核，並於今年首度邀請身心障礙團體擔任「市區公車評鑑神秘客」，共同參與評鑑路線調查，實地觀察市區公車的無障礙設備維護情形，以及駕駛員服務狀況與對無障礙設備操作的熟悉程度。

市議員蕭隆澤要求市府提升低底盤公車的質量。記者陳秋雲/攝影
市議員蕭隆澤要求市府提升低底盤公車的質量。記者陳秋雲/攝影
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公車台中市身障者

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