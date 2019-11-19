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3D列印義肢 工研院攜手馬偕助獨臂男嬰順利成長

2019-11-19 16:38聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

工研院與新竹馬偕紀念醫院合作建置「3D列印設計服務共創平台」，除了製作常見的媽媽手輔護具協助復健，還曾幫助過一名出生時手部感染而截肢的獨臂男嬰製造義肢輔具，因3D列印的義肢比傳統義肢重量輕一半，讓男嬰可以更好的適應義肢，有助平衡性發展。

新竹馬偕紀念醫院復健科醫師陳建鵬表示，傳統的義肢大多都是金屬製作，以小男嬰這個案例來說，傳統義肢可能就跟他的體重一樣重了，這種情況下顯然無法順利適應義肢，但若不使用義肢，小男嬰也會因缺少一隻手臂，造成翻身、坐立、爬行時少了施力點兒很難找到平衡感。

為了讓小男嬰能順利成長，小男嬰從半歲時就開始穿戴3D列印的義肢，比起傳統義肢，3D列印的義肢材料為尼龍，結構強度維持但重量輕了一半以上，且隨著男嬰成長，義肢也不需要完全重做，而是按照成長狀況，進行部分微調，如只需重新列印上臂，下臂還能繼續使用，比傳統義肢調整性高。

陳建鵬指出，目前小男嬰已經3歲，雖然發展仍比同齡幼童稍慢，無法跑跑跳跳，但走路完全沒問題。不過3D列印的義肢目前也仍然在完善當中，如義肢配套的固定帶，還在尋找更適合的材料與方式，希望讓男童穿戴意願更高。

除了上述的男童，近期也有一個較特別的成功案例，一名60多歲的王姓婦人，因中風的關係需要穿戴腳架幫助走路，由於傳統低溫熱塑方式製作的腳架不夠堅固，婦人走路時腳內翻、張力大，導致腳架穿沒多久就裂掉，因此陳建鵬建議婦人使用3D列印技術，順利解決腳架不耐穿的問題。

陳建鵬也強調，舒適性是復健的關鍵，若輔護具戴起來不舒適，病患就不會常戴，復健效果自然不佳，而3D列印的好處就是能依照不同類型的輔護具，挑選適合的材質製作，也不用怕碰到溫度高一點的熱水時，傳統輔護具會發生變形的問題。

工研院與新竹馬偕紀念醫院合作建置「3D列印設計服務共創平台」，幫助一名出生時手部...
工研院與新竹馬偕紀念醫院合作建置「3D列印設計服務共創平台」，幫助一名出生時手部感染而截肢的獨臂男嬰製造義肢輔具。圖／工研院提供
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