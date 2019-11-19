台中花博來客724萬 附近景點來客卻大減

2019-11-19 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／即時報導



台中市議員謝志忠、張玉嬿，今天質詢觀光局主辦台灣燈會，質疑在地行銷配套措施做了什麼?謝志忠説，據官方統計，台中花博來客數超過724萬人次，但距最近的景點東后豐鐵馬道，花博期間該地竟少了58萬人次，花博不但沒有加分反而「倒退嚕」因此要求觀光局提出檢討報告，並針對2020即台灣燈會拿出對策！觀旅局長林筱淇表示，市府全力行銷。

謝志忠、張玉嬿議員表示，根據台中觀光旅遊局的統計資料，今年花博月份來客數724萬人次，1-9月的旅客住宿人次相較去年成長6.6％，觀光來客數也成長了2.04%，外籍旅客人數也有增加，整體而言台中的觀光成長。

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但根據交通部觀光局的統計資料，檢視離花博場館最近的東后豐鐵馬道，自花博開幕107年11月到閉幕108年4月期間，相較於前一年同期，花博時期東后豐鐵馬道竟減少了58萬人次。

謝志忠説難道花博的724萬人次，竟對當地沒有溢出效益，不進步反倒退？那麼即將舉辦的燈會，成效也令人憂心。