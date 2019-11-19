台北市廉政透明委員會前委員方儉 登記參選北市立委
2019-11-19 16:09
聯合報 記者楊正海
／台北即時報導
台北市廉政透明委員會前委員方儉，今代表綠黨登記參選北市第一選區立委。方儉表示，台電、經濟部長年用「缺電」假新聞恐嚇國人，以訛傳訛以為台灣會缺電，事實台灣即使把核電關閉也不缺電。
方儉也點名台北市政府，「陽明山保變住六之六開發案」悄悄復活，他認為，這才是北市府的弊案，整塊重劃區占地53公頃，當年外界擔心土石流、挖掘土方量過大、汙水處理等問題，全案遭環評否決，如今竟然悄悄復活。另外，大巨蛋案在今年10月14日闖關通過都審，方儉也批評祈雨府圖利少數不法開發商。
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方儉也批評，台灣認知的「貪汙」是收紅包，但國際透明化組織對「貪汙」定義，收紅包只是小兒科，利用政府資源、人民授與的信任與權力，犧牲多數人利益才是巨貪。
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