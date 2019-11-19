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新北歡樂耶誕城夜光運動趴 明晚正妹教練教跳Zumba

2019-11-19 15:47聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

新北歡樂耶誕城已經開城，除了每晚炫目的燈光秀，明晚特別加碼一場夜光運動趴，有新北國民運動中心知名正妹教練恬恬率隊，在市民廣場現場教跳Zumba，新北市長侯友宜也將現身一起跳。

新北市體育處看準耶誕城人潮，特別把國民運動中心廣受歡迎的運動課程，搬到歡樂耶誕城廣場，讓更多人可以免費體驗運動的歡樂，享受揮汗的快感。

詳細活動內容可至「新北運動聚點」臉書粉絲專頁查詢，線上留言揪友參加活動，前200名來參與活動的民眾可獲得新北運動聚點夜光手環與運動方巾，還有機會獲得新北歡樂耶誕城限定商品。

新北歡樂耶誕城開城，明晚特別加碼一場夜光運動趴，有新北國民運動中心知名正妹教練恬...
新北歡樂耶誕城開城，明晚特別加碼一場夜光運動趴，有新北國民運動中心知名正妹教練恬恬率隊，在市民廣場現場教跳Zumba。圖／新北市三重運動中心提供
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