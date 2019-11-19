進入禽流感好發季節 新北動保處提前防疫
2019-11-19 14:17
聯合報 記者江婉儀
／新北即時報導
氣溫轉冷，是禽流感好發時節，新北地區位處候鳥渡冬遷徏必經之處，屬於禽流感高風險區域。新北市動保處表示，今年9月12日防檢局公布通報高雄旗山養鴨場首次有H5N5亞型高病原性禽流感疫情，將持續加強禽流感防疫宣導養禽業者應時刻提高警覺，以防病毒入侵。
動保處表示，新北市並無禽流感疫情，為防範禽流感病毒傳播也提前部署，除了所有禽場、理貨場及多處野鴿聚集區域加強消毒外，也針對寵物鳥園、禽場、屠宰場進行主動監測，加強現場雞隻檢測統計採樣共172件，作好各項預警防疫措施。
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動保處表示，每周皆派員協助周邊場區及鄰近道路擴大消毒作業，並督導新北家禽屠宰場加強查驗來源家禽健康證明書及運禽車輛消毒紀錄。針對民眾通報野鳥屍體動保處皆進行加強快篩檢測，15分鐘便可檢測出有無感染禽流感病毒，截至目前44件皆為陰性無禽流感疫情。
動保處提醒，民眾可從個人衛生習慣做起防疫禽流感，禽肉和蛋類應煮熟食用，不購買或飼養來路不明禽鳥，不可餵食野鴿，避免讓野鴿聚集不散，降低野生禽鳥傳播疫病風險；如有發現大量死亡禽鳥則應提高警覺，立即報動保處禽流感快篩部隊進行檢驗，加強防疫工作。
農業局長李玟表示，新北市養禽場雖未曾發生禽流感病例，但防疫不可掉以輕心，業者應每日觀察場內動物健康情形，如有疫情不通報者，除撲殺不補償外，將依動物傳染病防治條例第43條處以5萬以上100萬以下罰鍰，業者應落實防疫工作，才能避免財產損失。
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