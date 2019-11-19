特別補助原民學生獎學金 新北上學期發162萬元
2019-11-19 12:32
聯合報 記者魏翊庭
／新北即時報導
新北市每學年頒發2次優秀原住民同學獎學金，這學年度上學期頒發公私立國小共543名，核發162萬元獎學金。其中有學生參加族語認證，也發展音樂、繪畫等興趣。
獲得獎學金的樟樹國小六年級陳家豪不靠補習就名列前茅，目前已通過阿美族語初級認證，也正準備阿美語中級認證考試。
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另大同國小曾宥嘉也已通過阿美語初級認證，對於音樂與繪畫興趣濃厚，舉凡校內各項海報比賽、校內兒童節禮物圖像徵稿，都看得見他的作品。他也學低音大提琴，進入愛樂管弦樂團，和樂團到板橋車站做快閃演出、慈善義演，也曾到國家音樂廳義演。
大同國小是新北市原住民重點學校，除了依族別開設阿美族語、卑南語、噶瑪蘭語與太魯閣語等母語課程，也積極鼓勵學生取得母語認證，並致力於原住民文化與技藝傳承，學生從4年級開始進行串珠、編織與皮雕課程，並成立原住民舞蹈團傳承舞蹈，參加社區豐年祭，以實際行動保存原住民文化。
教育局表示，新北市政府設置原住民學生獎學金，希望對於學業優秀但家境清寒的原住民族小朋友給予鼓勵及肯定，依據「新北市公私立國民中小學原住民學生獎學金發給要點」核定，每學年2次核發總經費達350萬元。
教育局表示，108學年度補助18所原住民重點暨特色學校辦理太陽計畫，鼓勵學校發展原住民族語言文化學習社團，增進學生原住民文化認知與內涵。
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