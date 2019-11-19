深入偏鄉提供接送服務 國際獅子會捐贈75萬交通車
2019-11-19 12:24
聯合報 記者胡瑞玲
／新北即時報導
為提供偏鄉長者就醫及學童就學接送服務，國際獅子會台灣總會新北市喜悅獅子會今捐贈一輛75萬元接駁交通車給坪林區公所，新北市副市長謝政達也回贈感謝狀，感謝慈善義舉。
坪林因地處偏遠山區，部分地區長期缺乏公車服務，謝政達表示，考量到當地年長者及孩童的交通需求，除了坪林公所設置8條符合當地需求的交通車路線，國際獅子會300B1區也捐贈一輛要價75萬元的8人座交通車。
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喜悅獅子會會長陳翠蓉說，坪林多數學童父母、祖父母常以機車接送學童，在蜿蜒崎嶇的山區產業道路騎乘，下雨天尤其危險，因此捐贈接駁交通車，讓每份愛心集結成實際善行，並喚起社會各界愛心。
因陳翠蓉丈夫鐘建振為坪林人，深知當地居民求學及就醫需求，因此，除了捐贈接駁交通車，提供居民更安全及完備的接送品質外，也號召長榮獅子會、成功獅子會及極品獅子會共同捐贈100件毛毯給當地中低收入戶家庭，落實偏鄉關懷。
新北市民政局長柯慶忠表示，國際獅子會300B1區喜悅獅子會長期推動公益慈善，除了交通車及毛毯外，今年7月也捐贈款項給坪林公所，作為老人共餐及弱勢家庭急難救助之用，發揮社團正向影響力。
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