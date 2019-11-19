九份平日遊覽車爆增3成 新北暫開放九號停車場臨停
2019-11-19 12:24
聯合報 記者張曼蘋
／新北即時報導
新北市瑞芳區九份平日期間遊客暴增、遊覽車塞爆，比平常增加3成。新北市交通局表示，已增加每周一、四、五，暫開放「舊九號停車場」，作為大客車輛臨時停放；12月6日起協調旁邊的「新九號大客車停車場」於周一、四、五、六、日作常態性開放停車場，提供80輛大客車停車格位使用。
交通局停車管理科長吳政諺表示，近期接獲當地民意代表、瑞芳警分局反映，因政府推出國民旅遊補助，周一、四、五等平日時段來的旅遊觀光團體人次上升約3成，民營的大客車停車場不夠用，甚至還造成違規臨停路邊，嚴重阻礙交通。
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因此，交通局開放原先只供假日交通管制時段轉乘接駁車使用的「舊九號停車場」，從昨天起至12月6日暫時開放每周一、四、五，做為大客車輛臨時停放，提供約50輛大客車停車，之後則恢復作假日轉乘接駁使用。
吳政諺指出，同步協調旁鄰例假日才開放的「新九號大客車停車場」業者，協助加速安裝場內停管設備和管理人力調度安排，自12月6日起每周一、四、五、六、日等5天常態性開放，提供80輛大客車停車格位，基於使用者付費，未來是否收費仍在評估中。
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