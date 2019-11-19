蔡旭志用茶入菜 迷人香味連博士也瘋狂

2019-11-19 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／即時報導



位在新北汐止的天然茶莊以茶入菜，茶餐、醇正回甘的好茶及榮獲經濟部2019台灣滷肉飯節認證的極品採茶飯，吸引鄰近中央研究院的博士們成為常客。老闆蔡旭志先生為茶莊第四代，目前除了是有機茶農及經營餐廳外，為了能提升產業價值，目前也申請有機茶葉加工廠認證，期望達到產業六級化服務。

蔡旭志表示，以前台灣經濟剛起步，那時家庭生活較不寬裕，培養出珍惜糧食的習慣，也是他加入惜食行列的原因。做菜時盡量以全食物或格外品入菜，就是避免浪費、珍惜食物的第一步，如一般料理時，常被捨棄的紅蘿蔔葉、白蘿蔔葉及芹菜葉或田間生長的野菜(如刺蔥)，可透過主廚的巧思下，做成煎蛋或醃製為雪裡紅等料理。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

至於是否擔心消費者的接受度，蔡旭志表示，起初顧客可能會對格外品或全食物料理感到陌生，但透過溝通與互動，多數消費者都可以接受惜食的觀念，反而有助於提升消費者對餐廳的信任與認同及形成市場區隔。

蔡旭志表示，協助農民銷售格外品，是因台灣個體戶的產量不大，為了提升外銷實力，農民間應採專業分工並互相合作，創造雙贏，尤其是協助及輔導剛進入農業的青農們。自己本身有經營餐廳，有固定客源且場地足夠，可以協助農友們銷售格外農產品，除了可協助農民增加通路，自己的餐廳亦可使用這些食材，是種互利合作。

新北市農業局表示，推動「惜食分享餐廳」計畫，媒合餐飲業者使用形狀、大小不符合市場規格的「蔬果格外品」，讓原本可能會被浪費的蔬果，可以變成餐桌上的佳餚，並透過餐廳與民眾直接互動過程中，將惜食觀念傳遞給每一位消費者。