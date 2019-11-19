文山區長者多 周遊獅子會捐萬芳醫院108台輪椅
2019-11-19 12:24
聯合報 記者翁浩然
／台北即時報導
北市文山區老年人口多，台北市周遊獅子會因應萬芳醫院長者就醫常會使用輪椅，輪椅損耗率高，昨捐贈108台輪椅給萬芳醫院，協助就醫需要輪椅的民眾使用；院方表示，輪椅將分別放置在各病房及大門與社工室，方便就診民眾使用。
周遊獅子會由影視界名人周遊創辦，她同時也是明星獅子會創辦人暨台灣影人協會理事長，平常熱心公益，目前擔任台北市文山安全社區暨健康城市促進會副理事長，因體會文山地區民眾健康的維護與需求，考量文山區老年人口比例在北市高居第二，許多銀髮族行動不便，就醫需要輪椅，加上萬芳醫院輪椅不足，今年與獅子會會員慷慨解囊，募集108台輪椅捐給萬芳醫院。
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周遊表示，她是文山區的居民，和萬芳醫院有很深的淵源，多年來，需要健康照顧都到萬芳醫院，例行的健康檢查及眼睛等疾病，醫護人員的專業細心照顧診治，讓她及家人感念在心。
萬芳醫院昨由萬芳醫院院長陳大樑代表院方接受捐贈輪椅；陳大樑表示，非常感謝周遊獅子會的善心捐助108台輪椅包含高背輪椅、骨科輪椅及一般輪椅，將分別放置在各病房及大門與社工室，讓來萬芳醫院的民眾有足夠的輪椅使用。
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