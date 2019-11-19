綠指接駁500萬人次燈會史上最冷清 交通局：比花博多
2019-11-19 12:24
聯合報 記者陳秋雲
／台中即時報導
台中市政府承辦明年台灣燈會，民進黨議員質疑市府交通局規畫約500萬人次接駁規模，觀光旅遊局則估計約有1500萬人次賞燈，同一個市府、同一個燈會卻有兩種數字，到底是交通局太嚴謹？還是觀旅局「吹牛？」兩者落差太大。
交通局長葉昭甫說，到台灣燈會的民眾可能利用不同的運具，可能搭大眾捷運或開車、可能騎車或步行，到場後可能容留的時間，交通局必須估計樂觀與保守的參觀人次，不至於造成無車可或空車太多造成浪費。他強調，這是依照台中辦花博的經驗值，比花博的接駁量大非常多，且這次燈會能量也大於屏東等地。
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民進黨議員江肇國、張家銨、蔡耀頡、周永鴻、林德宇、邱素貞、何敏誠與李天生等人質疑台中燈會成為「史上最冷清的燈會」根據交通局規劃的交通接駁規劃書，預估有500萬人次 ，綠營議員認為市府是否對主辦的台灣燈會沒信心，規畫接駁人次竟是歷年來最少？這幾年都破千萬以上，桃園甚至破兩千萬人次。
葉昭甫說，市府嚴陣以對台灣燈會活動，與交通部溝通過幾次，上周市長盧秀燕也率隊到交通部報告規畫狀況。他表示，交通局會以專業規畫台灣燈會的接駁計畫。
議員何敏誠則表示，觀光局初估台灣燈會有1500萬人次，等於全台有2/3以上的人會去參觀燈會，他認為交通局的估計比較「嚴謹！」
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