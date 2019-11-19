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綠指接駁500萬人次燈會史上最冷清 交通局：比花博多

2019-11-19 12:24聯合報 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市政府承辦明年台灣燈會民進黨議員質疑市府交通局規畫約500萬人次接駁規模，觀光旅遊局則估計約有1500萬人次賞燈，同一個市府、同一個燈會卻有兩種數字，到底是交通局太嚴謹？還是觀旅局「吹牛？」兩者落差太大。

交通局長葉昭甫說，到台灣燈會的民眾可能利用不同的運具，可能搭大眾捷運或開車、可能騎車或步行，到場後可能容留的時間，交通局必須估計樂觀與保守的參觀人次，不至於造成無車可或空車太多造成浪費。他強調，這是依照台中辦花博的經驗值，比花博的接駁量大非常多，且這次燈會能量也大於屏東等地。

民進黨議員江肇國、張家銨、蔡耀頡、周永鴻、林德宇、邱素貞、何敏誠與李天生等人質疑台中燈會成為「史上最冷清的燈會」根據交通局規劃的交通接駁規劃書，預估有500萬人次 ，綠營議員認為市府是否對主辦的台灣燈會沒信心，規畫接駁人次竟是歷年來最少？這幾年都破千萬以上，桃園甚至破兩千萬人次。

葉昭甫說，市府嚴陣以對台灣燈會活動，與交通部溝通過幾次，上周市長盧秀燕也率隊到交通部報告規畫狀況。他表示，交通局會以專業規畫台灣燈會的接駁計畫。

議員何敏誠則表示，觀光局初估台灣燈會有1500萬人次，等於全台有2/3以上的人會去參觀燈會，他認為交通局的估計比較「嚴謹！」

台中市民進黨議員質疑市府針對台灣燈會的估計參觀與接駁人次落差太大，難道對自辦燈會...
台中市民進黨議員質疑市府針對台灣燈會的估計參觀與接駁人次落差太大，難道對自辦燈會沒信心？記者陳秋雲／攝影
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