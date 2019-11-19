新北環保局邀請民眾當環保柯南 破汙染案探索環保知職

2019-11-19 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北即時報導



新北市環保局在板橋435藝文特區推出「新北環保稽查解謎趣」，讓民眾體驗AR技術實境解謎遊戲，擔任一日環保稽查員，在破案過程中探索水汙染相關的專業知識，活動時間到12月15日止，愛好實境解謎的民眾可前往體驗。「新北i環保」臉書粉絲專頁參加貼文活動，還有機會得到「垃圾話」公益系列文創環保帆布袋。

環保局表示，推出全新創作的實境解謎遊戲「新北環保稽查解謎趣」，希望讓民眾體驗稽查員破案過程，學習環保知識。結合智慧型手機的破案方式，利用AR技術在遊戲現實場景中加入虛擬資訊，喜愛推理、解謎民眾不能錯過。

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目前遊戲規畫夏日大危機、疑似汙染源及線索消失等6大關卡，過程中加入摩斯密碼、記憶大考驗等元素，挑戰民眾算術、記憶力及洞察力，寓教於樂。已有父母帶著孩子腦力激盪，如同柯南抽絲剝繭，享受破案之旅。