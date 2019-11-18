看過九孔寶寶嗎？ 沒有外殼只能懸浮在水中
2019-11-18 20:42
聯合報 記者胡瑞玲
／新北即時報導
新北市洋資源復育園區為豐富海洋資源，進行九孔成貝種苗繁殖，並於隔年的6月，邀請鄰近小學一同參與，將九孔放流於貢寮卯澳灣水產動植物繁殖保育區，藉此延續九孔族群。
東北角海岸開始吹起東北風，也意味著九孔繁殖季節的到來，過去九孔人工繁殖技術尚未成熟時，養殖者須徹夜營造九孔繁殖的最佳時機，才能進行九孔繁殖相關工作。
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待九孔繁殖技術較成熟穩定後，只要九孔的生殖腺成熟並調整水溫變化達3至5度，九孔種貝就會開始排精、排卵，大幅提升九孔繁殖工作效率。復育園區技工周林興表示，九孔種貝排出的精、卵經復育人員收集後，會依定比例進行授精，待受精卵中的胚胎開始發育後，再將其移至育苗池中照料。
剛孵化的九孔寶寶是無殼，會先在水中懸浮2至5天，待其長出透明小殼後，牠就會附著在育苗池中高吊塑膠浪板上，並以浪板上所附生的微細藻類為食。園區繁殖出來的九孔苗逐漸長大後，將於隔年6月放流於貢寮卯澳灣水產動植物繁殖保育區，使九孔族群得以延續，並補充海洋資源。
農業局長李玟表示，寮海洋資源復育園區在10至11月期間進行幼苗培育，並在隔年6月，待九孔的殼長到2至3公分時，邀請鄰近小學一同將苗放流到卯澳灣水產動植物繁殖保護區，盼藉由九孔的繁養殖、培育及放流活動，增加海洋資源並讓保育觀念向下扎根。
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