解決五股垃圾山亂象 新北進行擴大五股都市計畫

2019-11-18 20:18 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



新北市府為解決五股垃圾山亂象，優先針對五股中興路以北約2.75公頃公有地，分5大區域整頓，新北市長侯友宜今前往視察，第一區域已轉變為都市綠地，其他區域以每半年完成一處，持續進行綠美化工程。

新北市工務局優先針對「中興路以北之公有地區域」及「中興路以南中央軸帶之公有地區域」內的違規工廠占用、違法棄置物進行整頓，透過綠美化方式，改善區域環境。

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其中，中興路以北約2.75公頃的區域，將分為5大區域逐段進行改善，目前第1區域約2000坪已完成廢棄物清運、整地及植栽工程，把原本雜亂的治安死角變成都市綠地，經費約為1千萬元。第一區域完成後，第二區域預計於12月整頓完畢，未來剩餘區域也將由各相關單位相互配合，以每半年完成一處為目標，接續進行綠美化工程。

而中興路以南中央軸帶部分，為貫穿既有道路的主要通路，將分3階段闢建，其中，道路工程第1、3階段分別為長350公尺、600公尺，路寬為8公尺，第2階段因受限於現地，高地差達10公尺，因此進行環境綠化工程，以增加綠地環境，預計明年9月完工。

市府今年9月1日起實施「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，盼在短時間內輔導計畫範圍的業者，依法申請合法使用土地，並留設開放空間及綠美化環境，避免當地非法丟棄及違建問題持續存在，並減少公安、治安及環境汙染等疑慮。

此擴大五股都市計畫的範圍位於中山高速公路以北、五股坑溪以南、二重疏洪道以西及新五路以東，總面積近170公頃，為進行都市計畫程序，從今日起開始公告徵求意見30日，並於11月26日、11月28日、12月3日及12月10日上午10時，在五股區公所九樓演藝廳舉板4場座談會。

侯說，已向900多家廠商進行溝通，盼能配合納管，共同改變五股垃圾山環境；針對佔國有地的工廠也已陸續拆除，也向嚴重影響環境的工廠取締，對於五股垃圾山問題絕不手軟，全力改變此地面貌，讓這裡成為都市重要寶地。