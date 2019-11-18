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韓國瑜與李彥秀拜土地公 支持者擠爆廟埕

2019-11-18 19:27聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜今天下午到北市內湖區，與內湖南港區立委李彥秀到內湖路一段737巷旁的土地公廟「桂竹宮」參拜，還品嘗737夜市小吃，擠滿廟埕排隊等候與韓互動的支持者們也多次為韓、李熱烈高呼「凍蒜」；韓最後也與李發送廟方發財金500份給民眾，最後還有人領不到，廟方因此預估現場超過500人。

韓國瑜今天在台北市展開傾聽之旅，桂竹宮行程中，前台北縣長周錫瑋，議員吳世正、李明賢、游淑慧等人也都到場同台力挺韓國瑜、李彥秀；韓國瑜也稱讚李彥秀多年為民喉舌始終如一，李彥秀則稱讚韓去年不只選高雄市長，還輔選15縣市，等於全台走了一圈。

韓國瑜致詞時表示，今天到桂竹宮參拜神界最小的土地公，相較天上最大的玉皇大帝，土地公是這麼地跟人民接近，傾聽居民聲音、苦民所苦；這邊人界最高是總統，最小是里長，不論玉皇大帝、土地公、總統、里長，都是一個工作、目標、責任，讓人民可以安居樂業、過好日子。

韓國瑜說，2019年中華民國的處境，外面中共日以繼夜想消滅併吞、消滅中華民國，內部台獨力量，小刀鋸大樹，一刀刀割，從文化、年輕人思想割，一點一滴往台獨方向邁進，中華民國真的是風雨飄搖；因此不光是要幫台灣人民拚經濟，更重要的是要維護好中華民國的主權，這就是2020總統選舉的重點。

韓說，很多人認為投完票後，四年後再說，錯！過去三年半，台灣人民期待民進黨改變，總統、立法院過半，但至今國家處境困難無比，他這趟從南部走訪各縣市，辛苦人太多太多，好多人給他的感覺是「擔心現在、害怕未來」。

韓還說，三年半，國家外交走不出去，7個國家斷交，未來不知道，肯定的是外交會越來越困難；民進黨政府的新南向政策，把白花花的錢丟水裡；他的妻子李佳芬前幾天拜訪菲律賓、越南，台商告訴她整個新南向政策，完全沒感受到政府在照顧台商。

韓表示，現在海峽兩岸持續僵持，溝通都斷掉，美國跟蘇聯核武對峙時還有熱線電話，現在兩岸卻無法溝通；在看台灣內部，民心紛擾、經濟衰退蕭條、教育課綱一改讓家長不知如何教育孩子、一例一休卡著資方脖子與勞方肚子，有太多事讓人搞不懂，民進黨是否不讓台灣人過好日子、像匈奴一樣搶了就跑。

最後，韓強調，2020年選舉絕對是中華民國生死保衛戰；過去國民黨執政多年最後忘記人民，沒貼近民意讓國民黨跌倒，他在神明前保證，未來他和李彥秀若當選，一定會貼近民意；若沒做好，未來四年一定會被選民唾棄；未來政治，台灣人民是主人，絕對不被政黨控制！

國民黨總統參選人韓國瑜今天下午到北市內湖區，與內湖南港區立委李彥秀到內湖路一段7...
國民黨總統參選人韓國瑜今天下午到北市內湖區，與內湖南港區立委李彥秀到內湖路一段737巷旁的土地公廟「桂竹宮」參拜，還品嘗737夜市小吃，支持者擠滿廟埕高呼「凍蒜」。記者翁浩然／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜今天下午到北市內湖區，與內湖南港區立委李彥秀到內湖路一段7...
國民黨總統參選人韓國瑜今天下午到北市內湖區，與內湖南港區立委李彥秀到內湖路一段737巷旁的土地公廟「桂竹宮」參拜，還品嘗737夜市小吃，支持者擠滿廟埕高呼「凍蒜」。記者翁浩然／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜今天下午到北市內湖區，與內湖南港區立委李彥秀到內湖路一段7...
國民黨總統參選人韓國瑜今天下午到北市內湖區，與內湖南港區立委李彥秀到內湖路一段737巷旁的土地公廟「桂竹宮」參拜，還品嘗737夜市小吃，支持者擠滿廟埕高呼「凍蒜」。記者翁浩然／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜今天下午到北市內湖區，與內湖南港區立委李彥秀到內湖路一段7...
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國民黨總統參選人韓國瑜今天下午到北市內湖區，與內湖南港區立委李彥秀到內湖路一段7...
國民黨總統參選人韓國瑜今天下午到北市內湖區，與內湖南港區立委李彥秀到內湖路一段737巷旁的土地公廟「桂竹宮」參拜，還品嘗737夜市小吃，支持者擠滿廟埕高呼「凍蒜」。記者翁浩然／攝影
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韓國瑜李彥秀2020選舉2020選舉台北市立委國民黨

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