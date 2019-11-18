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全台最完整「滬尾礮台」有砲了 7米巨砲重現戰況

2019-11-18 18:07聯合報 記者張曼蘋／即時報導

全台保存最完整的國定古蹟「滬尾礮台」有砲了！新北市立淡水古蹟博物館復刻1比1的阿姆斯脫朗8吋砲，以玻璃纖維（FRP）打造7公尺的模型砲，並首次以高端6K投影技術在古蹟體上重現當年戰況，儲彈孔也復刻多個砲彈，吸引大批愛好者前來朝聖。

淡古館長柏麗梅表示，阿姆斯脫朗砲是清法戰爭後由巡撫劉銘傳引進，至今僅留下礮臺，因此復刻等比模型砲，目前擺放在擁有絕佳視野的北砲座上，氣勢磅礡，即日起也開放民眾參觀。

一名從桃園北上來參觀的陳姓女子興奮地說，今天第一次看到大砲很有臨場感，好像可以感受當年的情境，而且儲彈孔原來大到可以塞進一個人，這一定要打卡分享給朋友。

除了阿姆斯脫朗砲亮相外，滬尾礮台內部的兵房是五大展館之一的軍史館，館內分為四大展區，分別以「清法戰爭」、「滬尾之役」、「清法戰爭的船艦、兵器、火礮及兵員」與「滬尾礮台的興築」為主題來重現戰爭的場景氛圍。

柏麗梅指出，淡古還導入高端6K投影設備搭配沉浸式的聲光效果，完美結合歷史建物和新科技，是一個非常特別的展示手法，另外更提供AR擴增實境體驗及體感互動及搖桿遊戲，打破一般大眾對古蹟的既有框架，寓教於樂。

柏麗梅表示，今年適逢清法戰爭135周年，淡古安排一系列精彩的展演活動，其中滬尾礮台結合古蹟場域與歷史故事，打造北台灣軍史主題展覽，呈現清法戰爭滬尾烽火的歷史情境，歡迎民眾前來欣賞。

新北市立淡水古蹟博物館復刻1比1的阿姆斯脫朗8吋砲，以玻璃纖維（FRP）打造長達...
新北市立淡水古蹟博物館復刻1比1的阿姆斯脫朗8吋砲，以玻璃纖維（FRP）打造長達7公尺的模型砲，即日起開放民眾參觀。圖／新北市立淡水古蹟博物館提供
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新北市立淡水古蹟博物館以玻璃纖維打造長達7公尺的模型砲，並首次以高端6K投影技術...
新北市立淡水古蹟博物館以玻璃纖維打造長達7公尺的模型砲，並首次以高端6K投影技術在古蹟體上重現當年戰況，儲彈孔也復刻多個砲彈，吸引大批愛好者前來朝聖。
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古蹟博物館戰爭

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