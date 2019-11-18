全台最完整「滬尾礮台」有砲了 7米巨砲重現戰況

2019-11-18 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／即時報導



全台保存最完整的國定古蹟「滬尾礮台」有砲了！新北市立淡水古蹟博物館復刻1比1的阿姆斯脫朗8吋砲，以玻璃纖維（FRP）打造7公尺的模型砲，並首次以高端6K投影技術在古蹟體上重現當年戰況，儲彈孔也復刻多個砲彈，吸引大批愛好者前來朝聖。

淡古館長柏麗梅表示，阿姆斯脫朗砲是清法戰爭後由巡撫劉銘傳引進，至今僅留下礮臺，因此復刻等比模型砲，目前擺放在擁有絕佳視野的北砲座上，氣勢磅礡，即日起也開放民眾參觀。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

一名從桃園北上來參觀的陳姓女子興奮地說，今天第一次看到大砲很有臨場感，好像可以感受當年的情境，而且儲彈孔原來大到可以塞進一個人，這一定要打卡分享給朋友。

除了阿姆斯脫朗砲亮相外，滬尾礮台內部的兵房是五大展館之一的軍史館，館內分為四大展區，分別以「清法戰爭」、「滬尾之役」、「清法戰爭的船艦、兵器、火礮及兵員」與「滬尾礮台的興築」為主題來重現戰爭的場景氛圍。

柏麗梅指出，淡古還導入高端6K投影設備搭配沉浸式的聲光效果，完美結合歷史建物和新科技，是一個非常特別的展示手法，另外更提供AR擴增實境體驗及體感互動及搖桿遊戲，打破一般大眾對古蹟的既有框架，寓教於樂。