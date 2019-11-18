淡水漁會肥蟹宴護生態 野放文蛤號召淨灘
2019-11-18 18:22觀天下 記者許端驛/淡水報導
為讓民眾到淡水漁人碼頭也能品嚐到秋冬限定萬里蟹，淡水區漁會直營魚藏海鮮宴會廣場從上週六特別推出「魚藏肥蟹宴」系列活動，除了有好吃的萬里蟹之外，更舉辦一年一度的文蛤苗放流活動及石滬淨灘，傳遞永續漁業及愛護海洋的觀念。
淡水漁會理事長鄭康忠表示，文蛤苗放流活動已經連續舉辦多年，今年放流兩百萬顆文蛤苗，而這些文蛤苗將會由漁會及民眾一起座船到淡水河口，進行放流復育，而這些文蛤都是淡水河原生種，在明年六、七月漁民就可以捕獲已經長大的文蛤，也讓永續漁業觀念得以推廣，另外活動同時也有淨灘，民眾更是踴躍參加。
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參加淨灘民眾表示，每年都會來到淡水參加萬里蟹活動，去年是參與了文蛤放流，今年多了淨灘活動，特別來參與，並且將沙崙石滬旁的沙灘給清理乾淨，也是對海洋生態的保護，淡水漁會推廣文化及永續漁業，有民眾熱情參與的文蛤苗放流及石滬淨灘活動，希望在觀光嚐鮮之餘，一起了解漁村文化及資源保育的重要性。
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