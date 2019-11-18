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瑞芳旗艦社區成果展 資收藝術品巧奪天工

2019-11-18 18:22觀天下 記者蕭皓文／瑞芳報導

瑞芳區五星旗艦社區齊步走成果展，利用鋁罐、刮刮樂卡、紅包袋也能製作包包、吊燈，吸...
瑞芳區五星旗艦社區齊步走成果展，利用鋁罐、刮刮樂卡、紅包袋也能製作包包、吊燈，吸睛又能愛護環境。 圖／觀天下有線電視提供
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瑞芳區東和市民活動中心今(18)日舉行瑞芳區五星旗艦社區齊步走成果展，現場包括爪峰、東和、傑魚、龍潭、龍川五里志工擺攤義賣，展出社區手作小吃、有機農產，還有饅頭、草仔粿製作體驗，並有環保藝術品教學推廣，利用鋁罐、刮刮樂卡、紅包袋也能製作包包、吊燈，吸睛又能愛護環境。

今(18)日的五星旗艦社區成果展相當熱鬧，有東和社區的二手衣物義賣、龍川社區的有機蔬菜、龍潭社區的涼糕、爪峰社區的草仔粿、傑魚社區的龍鳳腿，香氣四溢，居民歡快交流，也向蒞臨長官報告今年五星旗艦社區的成果。

新北市府社會局專委林坤宗表示，新北市府推動旗艦社區，主要是希望能透過社區向心力，一同照顧社區弱勢，並且活化在地產業，讓社區的經濟能力獲得更大的幫助。

瑞芳區長王坤南表示，瑞芳區爪峰、東和、傑魚、龍潭、龍川等五個社區相當團結，定期幾個月辦一次旗艦社區活動，看到今日成果相當豐碩，期望瑞芳區更多社區能一同來參與。

因為有志工們的積極投入，才能帶動社區向心力，今天也特別頒發志工感謝狀以此鼓勵民眾能多多參與，而社區也舉辦體驗活動，邀請區長專委一同包草仔粿、做饅頭，更練習用回收素材製作環保藝術。

今天展出了環保藝術家林素燕的精彩作品，有蒐集鋁罐拉環製作成的包包與檯燈，還有用廢棄四色牌製作的茶壺碗盤，用點巧思能把廢棄物變身創意作品，期望透過社區收集素材，日後能更加推廣環保藝術，愛護環境也美化生活。

瑞芳五星旗

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