汐止白雲籃球場活動多 地方盼做風雨球場

2019-11-18 18:19 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止白雲里籃球場使用率很高，因汐止多雨很不方便，地方盼能夠加蓋雨遮打造為風雨球場。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止白雲里籃球場使用率很高，有人打球也有社團做早操運動，但因汐止多雨很不方便，是不是能夠加蓋雨遮打造為風雨球場，今(18)日市議員廖先翔就邀請相關單位人員現場會勘，規劃為風雨球場，讓各項活動不受天候影響。

白雲里長陳俊地說，緊鄰汐止康誥坑溪的白雲籃球場，使用率很高，不但，平常有人打球，早上的一些健康操課程，也選在這裡，不過，只要下雨，就只剩下旁邊這個鐵皮空間，因為，範圍有限，很不方便，尤其汐止多雨，地上濕滑根本也沒辦法打球，希望能夠做雨遮。

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市議員廖先翔表示，在接獲陳情後，今天邀請了相關單位人員現場會勘，許多居民及跳早操的婆婆媽媽也都來關心，因為，只要下雨就沒辦法跳，有時辦活動遇到下雨更不方便，所以，希望能夠增加雨遮，規劃為風雨球場。

廖先翔指出，目前礙於地目及土地所有權是國有財產署，得要再進一步溝通，雖然，過程有點繁雜，但至少先踏出第一步，希望將白雲籃球場打造成風雨球場，讓里民、打球的民眾，運動休閒不再受天氣影響。