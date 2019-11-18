早餐改午餐 石門里共餐人數成長三倍

2019-11-18 18:18 觀天下 記者廖品涵／石門報導



石門區石門里老人共餐從早餐改成午餐，人數成長三倍之多，也響應市府里里銀髮俱樂部政策，舉行揭牌儀式。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 石門區石門里老人共餐形式，就像是早起會一樣，大家一起動健康、做體操，隨後一起享用早餐，為鼓勵更多長輩一起吃飯聯誼活動，特別將早餐共餐改成午餐共餐，人數從20多人增加到60多人，人數成長三倍之多，也響應市府里里銀髮俱樂部政策，舉行揭牌儀式，讓長輩多多出來看看老友。

石門里長施宗男說，長輩們中午吃飯不要再跟老伴對看著吃，要一起來活動中心吃，更熱鬧也更美味，另外雖然不是每天都辦，不過一週、兩週一次，出來聚點吃午餐，看看老朋友，也可以說說內心話，或是鄰居話家常，生活經驗交流，增進街坊鄰居間的感情。

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共餐從早餐變成午餐可不是件簡單的事，不但餐食的內容要增加調整，志工的人力也要增加許多，不過好處卻是參與的人數從20多人增加到60多人，如此一來也達到銀髮共餐鼓勵長輩多多外出聯誼活動的目的。

石門區長林俊宏表示，為了減輕共餐志工的工作以及提倡環保，未來公所也將發放環保餐具，讓長輩們用自己的碗吃飯，也將餐具帶回自行清洗，重複使用也為環保盡一份心力。