韓國瑜輔選北市立委 黃呂錦茹提韓未替丁守中站台遭嗆

2019-11-18 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜今天上午於中選會完成登記後，隨即啟動輔選台北市立委之旅，第一站替台北市立委第八選區（文山、南中正）的國民黨立委參選人賴士葆助選，第二站抵達成功國宅，幫台北市立委第六選區（大安區）的國民黨立委參選人林奕華站台。

在林奕華的造勢場合上，現場齊聚上百位鄉親、韓粉，盼一睹韓國瑜的魅力風采，國民黨副主席郝龍斌、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、前台北縣長周錫瑋皆到場助陣，象徵藍軍大團結。

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黃呂錦茹致詞時，提到今天是韓國瑜到中央委員會登記參選總統的良辰吉日，隨後話鋒一轉，重提去年九合一大選，國民黨台北市長候選人丁守中以3567票輸給現任台北市長柯文哲一事。

黃呂錦茹向台下民眾喊話，指去年11月24日心裡上有氣，「當時市長選舉（丁守中）差了3000多票輸給柯文哲，當時氣什麼？韓總統沒有在選前之夜現身在台北，幫丁守中加持，所以輸了3000多票」。

黃呂錦茹接著說「那時很多人在恨這個恨，恨什麼？說為什麼韓國瑜不愛我們了，有沒有！」不料，台下民眾開始騷動，紛紛回說「沒有」、「是中選會有問題」。

一開始台下開始鼓譟時，黃呂錦茹先回說「說謊話」、「那時候是這樣講」，並想試著接話「所以韓國瑜今天來到這裡..」但似乎招架不住鼓譟聲浪，黃呂錦茹才又說「好，沒有、沒有」試著安撫現場情緒，並沒好氣的說「被打敗，我不能講真話」。