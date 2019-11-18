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韓國瑜輔選北市立委 黃呂錦茹提韓未替丁守中站台遭嗆

2019-11-18 16:30聯合報 記者張世杰／台北即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜今天上午於中選會完成登記後，隨即啟動輔選台北市立委之旅，第一站替台北市立委第八選區（文山、南中正）的國民黨立委參選人賴士葆助選，第二站抵達成功國宅，幫台北市立委第六選區（大安區）的國民黨立委參選人林奕華站台。

在林奕華的造勢場合上，現場齊聚上百位鄉親、韓粉，盼一睹韓國瑜的魅力風采，國民黨副主席郝龍斌、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、前台北縣長周錫瑋皆到場助陣，象徵藍軍大團結。

黃呂錦茹致詞時，提到今天是韓國瑜到中央委員會登記參選總統的良辰吉日，隨後話鋒一轉，重提去年九合一大選，國民黨台北市長候選人丁守中以3567票輸給現任台北市長柯文哲一事。

黃呂錦茹向台下民眾喊話，指去年11月24日心裡上有氣，「當時市長選舉（丁守中）差了3000多票輸給柯文哲，當時氣什麼？韓總統沒有在選前之夜現身在台北，幫丁守中加持，所以輸了3000多票」。

黃呂錦茹接著說「那時很多人在恨這個恨，恨什麼？說為什麼韓國瑜不愛我們了，有沒有！」不料，台下民眾開始騷動，紛紛回說「沒有」、「是中選會有問題」。

一開始台下開始鼓譟時，黃呂錦茹先回說「說謊話」、「那時候是這樣講」，並想試著接話「所以韓國瑜今天來到這裡..」但似乎招架不住鼓譟聲浪，黃呂錦茹才又說「好，沒有、沒有」試著安撫現場情緒，並沒好氣的說「被打敗，我不能講真話」。

最後，黃呂錦茹表示，韓國瑜今天登記後，走基層先到台北市，跟親愛的市民接觸，剛才到文山區、現在來大安區，今天行程都留給台北市，呼籲鄉親一定要加油，讓韓國瑜順利當選，民眾也高喊「凍蒜、凍蒜」。

國民黨總統參選人韓國瑜今早於中選會完成登記後，隨即啟動輔選北市立委之旅，下午抵達...
國民黨總統參選人韓國瑜今早於中選會完成登記後，隨即啟動輔選北市立委之旅，下午抵達成功國宅，幫台北市立委第六選區（大安區）的國民黨立委參選人林奕華站台。記者張世杰／攝影
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韓國瑜國民黨2020選舉2020選舉台北市立委

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