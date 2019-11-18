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陽明山又一老宿舍活化 變身庭院竹林和風咖啡館

2019-11-18 16:26聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

台北陽明山上又新增一處可休閒打卡及用餐的新景點，位於格致路70號的前台灣省農業試驗所分所長宿舍，去年由北市文化局透過「老房子文化運動」計畫，招標委外養護並活化，打造為「豆留森林」咖啡館，和風建築加上庭院竹林、水池及百年桂花樹，可供遊客觀賞、休憩，明起營運。

文化局從2013年起推動「老房子文化運動」至今，成果包含陽明山美軍俱樂部、大安區錦町日式宿舍群、一號糧倉等11處；改建自昭和12年（1937年）歷史建築、前台灣省農業試驗所分所長宿舍則是第12處成果。

台北陽明山上又新增一處可休閒打卡及用餐的新景點，位於格致路70號的前台灣省農業試...
台北陽明山上又新增一處可休閒打卡及用餐的新景點，位於格致路70號的前台灣省農業試驗所分所長宿舍，打造為「豆留森林」咖啡館。記者翁浩然／攝影
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文化局副局長田瑋表示，前台灣省農業試驗所分所長宿舍原本在2013年就已標出由廠商整修活化，後來因廠商人力不足加上2016年公共地價稅上漲，導致廠商認為無法負荷成本在2017年解約，否則原訂要將空間活化為電影相關主題。

田瑋表示，後來文化局建議中央放寬規定，讓業者整修費能抵免租金後，於去年再度招標，最後由咖碼公司得標，咖碼約花2000多萬元整修後，打造為自家品牌咖啡旗艦店，除了咖啡餐飲服務，庭院也有展演舞台、廁所、木造桌椅都可外借或供遊客自由走入欣賞，另也預計和社區社團與學校舉辦活動，走入社區，同時辦理咖啡相關等課程，全區占地600坪，每月要繳給市府19萬元租金，若含地價稅、房屋稅，每月場地成本支出將達40萬元。

咖碼公司董事長何炳霖表示，cama café在全台以有數百處店面，多數以外帶店面為主，這次打造首間旗艦店「CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林」，特別用森林的概念，為咖啡空間做全新演繹，以「五感體驗」為核心，希望消費者一進到場域，就能「看到、聞到、聽到、喝到、摸到」。

咖碼公司也說，公司打造豆留森林也與曾榮獲傑出建築師獎，主導過「好樣文房」、「四四南村」翻修的許伯元建築事務所團隊合作，將老屋悉心修復，保留歷史老宅原有風貌；庭園景觀設計則與曾主導電影「少年Pi的奇幻漂流」、「賽德克巴萊」等造景製作的資深團隊強而青合作，善用陽明山獨有的氣候條件，搭配原生樹種、竹林，以景造景，營造森林般的寧靜深邃，讓民眾逃離城市喧囂，品嚐一杯咖啡的美好。

台北陽明山上又新增一處可休閒打卡及用餐的新景點，位於格致路70號的前台灣省農業試...
台北陽明山上又新增一處可休閒打卡及用餐的新景點，位於格致路70號的前台灣省農業試驗所分所長宿舍，打造為「豆留森林」咖啡館。記者翁浩然／攝影
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台北陽明山上又新增一處可休閒打卡及用餐的新景點，位於格致路70號的前台灣省農業試驗所分所長宿舍，打造為「豆留森林」咖啡館。記者翁浩然／攝影
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咖啡館歷史建築文化局

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