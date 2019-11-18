新北辦耶誕嘻哈跑趴 邀民體驗淡水小鎮魅力

2019-11-18 15:37 中央社 新北18日電



新北市府將於12月28日舉辦「耶誕嘻哈跑趴－見軌就跑」活動，除促銷淡水老街及古蹟園區的人文小鎮魅力，也希望年輕人一起聽嘻哈演唱會過耶誕。

新北市府舉辦嘻哈路跑活動，今天由觀光旅遊局長張其強與市府農業局、捷運局、新北市捷運公司相關單位代表，和淡水在地商家於市府舉辦記者會。

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張其強說，在2019年最後一個週末，號召喜歡路跑的人，輕鬆搭乘輕軌前往參加路跑，沿線還設置貢寮鮑魚粥等補給。跑前可以提前體驗淡水老街及古蹟園區的人文小鎮魅力，也希望年輕人一起在淡海新市鎮聽嘻哈演唱會。

張其強表示，路跑活動在12月28日下午4時開始，起點在淡海輕軌崁頂站。這是跑迷、鐵道迷、或單純喜歡音樂的嘻哈迷、旅遊迷，都能一次滿足的週末時尚輕旅行。

主辦單位表示，結合嘻哈元素的輕軌創意路跑，有與中華民國跑酷協會合作的街頭跑酷、潮流音樂、啤酒暢饗及耶誕隧道等4大關卡。

觀旅局表示，12月28日當天，將由知名嘻哈歌手吳卓源等藝人展開2小時的耶誕嘻哈派對，也有專屬塗鴉牆提供塗鴉創作。報名民眾還可獲得設計師宋政傑設計的超值好禮，相關資訊與報名可以搜尋活動官網瞭解。