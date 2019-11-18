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台中無障礙計程車六都最少 市府：已爭取1700萬經費

2019-11-18 13:48聯合報 記者陳秋雲／即時報導

台中市無障礙計程車數量不足及預約困難，民進黨議員謝明源、陳淑華、邱素貞、蕭隆澤指出，台中目前六都最少，議員要求市府加速增設「通用計程車」方便沒有身心障礙手冊丶行動不便的民眾。

台中市積極建置通用計程車，藉斜坡板或升降式設計可搭載一部輪椅，方便行動不便者搭乘。

謝明源指出，台中市無障礙計程車數量目前僅37輛，相較於台北300輛、新北150輛、桃園72輛、台南56輛、高雄176輛，台中的數量是六都最少，民眾也反映台中市無障礙計程車很難預約。

交通局指出，目前全市建置37輛通用計程車，今年已成功爭取中央1700萬元經費，將提供業者營運獎勵金及刷卡機設置等補助，提高業者誘因加速增設。

謝明源說，無障礙計程車購置成本相較於一般計程車高，雖然中央補助每台約60萬元，但駕駛還需自行負擔70-130萬元，且每一趟載送行動不便的乘客，要花費較多的時間成本協助乘客上下車，建議交通局對於願意投入無障礙計程車的駕駛應該適度的給予獎勵，增加投入誘因。

交通局長葉昭甫表示，台中市積極推動無障礙公共運輸，繼低地板公車及復康巴士上路後，自102年開始推動通用計程車，其車型均為廂型車，可搭載一部輪椅，斜坡板或升降式設計，可讓司機協助從後門推輪椅上車，免除搭乘一般計程車需抱扶及收折輪椅的不便。

民進黨議員批市府無障礙計程車太少。圖／謝明源提供
民進黨議員批市府無障礙計程車太少。圖／謝明源提供
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計程車台中市

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