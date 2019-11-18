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新北打擊環境犯罪 跨界合作辦論壇

2019-11-18 14:17聯合晚報 吳志雲╱整理

前言：為打造環境安全城，新北市政府於10月8日聯合檢調警共同成立「新北環境稽查重案組」，市長侯友宜並宣示，「沒有環境安全、就沒有治安」，因此整合環保局環境稽查及警方人員共同跨局處編組，針對新北市重大環境汙染排放和影響水土保持、破壞水利設施、土石方管理、廢水等環境犯罪偵查。同時，新北市政府並於同月31日 邀請專家學者召開「打擊環境犯罪跨界合作論壇」，希望透過檢警、專家學者的討論，激盪出查案新模式，有效打擊不法，以下是論壇內容摘要。

新北市政府環保局舉辦「打擊環境犯罪跨界合作論壇」，環保署北區環境督察大隊長張乃仁...
新北市政府環保局舉辦「打擊環境犯罪跨界合作論壇」，環保署北區環境督察大隊長張乃仁（右起）、保七總隊刑大副大隊長梁家賢、新北市政府環保局副局長程大維、新北地檢署主任檢察官洪三峯、環保署前署長蔡勳雄、成功大學環境工程學系教授張祖恩、台灣環境保護聯盟會會 記者林澔一／攝影
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新北市環保局副局長程大維：「新北環境稽查重案組」是市長侯友宜為打造新北市成為「安、居、樂、業」的優質環境，結合檢、警、調、環4個單位聯合打擊方式，強而有力嚇阻危害公安、治安的不法分子，與會專家學者的經驗分享與建議，是提供「新北環境稽查重案組」最好的參考資訊。

行政院環保署北區環境督察大隊長張乃仁（「常見環保犯罪樣態」分享）：目前不管水汙染防治法、空氣汙染防制法、廢棄物清理法皆將重大汙染案件列入刑責，意圖在行政處分外，增加嚇阻犯罪效果。但法院判決常因違規證據採證不足，有些刑責不如預期，因此分享各類環保案件蒐證時應注意的事項給與會同仁參考。

新科技+傳統調查 有效打擊環保犯罪

新北市環保局秘書高櫻芬（「科技化打擊環境犯罪」報告）：查緝環保犯罪已進入科技化時代，如何善用這些科學儀器、設備，針對層出不窮的環保犯罪做最有效的打擊，是目前環保稽查人員很重要的課題。傳統的現場採樣、廠商設備檢查、路口監視器、定點監控等調查方式，仍然很重要，再搭配新式調查科技，像是長期監控特性工具、解決汙染源隱蔽問題的探測器，還有非接觸式偵測採證設備等，則可讓不易採證、限於局部、或尋訪汙染源困難等問題得到解決，再結合大數據資訊提供的案件資料，形成完整的調查系統，方可有效地打擊環保犯罪。

專題報告後，以「打擊環境犯罪跨界合作」為主題進行綜合討論。

政府導引企業發展 資源循環的產業鏈

張祖恩教授：環境犯罪案件查緝係屬末端管制且查處不易，當錯置的資源成為了廢棄物，而去化管道又不暢通時，就會導致隨意棄置，產生環境犯罪。因此，針對產源有效管控才是解決之道，中央、地方政府及產業界應結合，正面導引企業發展出資源循環的靜脈產業鏈，促使各種靜脈資源進入妥適處理及循環利用軌道，在暢通後端去化管道後，才能真正減少非法棄置的發生。另外，除強而有力的法令規範與執法，也應有軟性法規，例如企業社會責任、創造共享價值等，透過全民參與及社會輿論的監督，應可紓緩環境壓力並健全社經體系的發展。

科罰依比例加重 違規者揭露資訊

劉志堅會長：對於違法者的科罰，應本於汙染程度、影響性之「比例性」進行考量，科罰額度且宜隨違犯者之規模、累積量、甚者產量，包括犯意的程度而加重。對違規者，其資訊之揭露，應充份、適當，以昭戒懼。並導入民間監督力量，共同打擊環保不法。最終希望司法制度才能成為維護社會正義、保護環境、保護受害者、保護弱勢的防線。

證據流失、犯意認定 讓判決不符合期待

主任檢察官洪三峯：環境犯罪案件中常見有環境破壞之結果，而檢察官或法官常為不起訴或為無罪判決，造成不符社會期待，主要有三大原因：首先是犯罪偵查與行政處罰中存在差異，包括對於主觀犯意認定差異、對行為人彼此間犯意聯絡證明之要求，以及刑事證據法強調補強法則；第二則是生產過程相關經驗或論理法則的認知不足；最後則是因為相關證據常因時間經過而流失。因此偵辦好個案的關鍵重點在於，行政機關與司法部門的密切合作與溝通。

深度稽查成破案關鍵 暢通資源協力的管道

副大隊長梁家賢：結合各種科技工具進行「深度稽查」很重要，常常成為破案的關鍵。如果各單位間能橫向結合，平時就暢通資源協力的管道，可讓查緝犯罪時更有效率，達到事半功倍的效果。

前環保署長蔡勳雄（主持人）總結：現場參加民眾、各相關環保、警察人員收穫滿滿，並對打擊環保犯罪有更深的瞭解與共鳴，未來將繼續在各自崗位上為新北市環境保護貢獻心力，讓新北市成為更宜居的幸福城市而努力。

侯友宜檢察官廢棄物環保署空氣汙染公安

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