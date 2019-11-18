1400萬補貼農漁民免費健檢 侯友宜：降低罹病機率
2019-11-18 11:22
聯合報 記者張曼蘋
／即時報導
新北市推動「農漁民長者免費檢健」及「農漁民健康指引手冊」，從即日起至月底，年滿50歲的農漁民可到新北市立聯合醫院三重院區健檢，除了市價約新台幣1萬2千元的7大項重點檢查項目，今年更引進高科技心血管鈣化指數電腦斷層掃描儀器，進行心血管疾病檢查，無需打顯影劑，5分鐘即可有效監測心血管疾病。
新北市長侯友宜今天上午到三重院區訪視農漁民長者健康檢查情況，他表示，新北市是全國唯一照顧農漁民辛苦長輩政策，滿50歲就可以免費健檢，在一般醫院都要收費1萬2千元，但新北市府撥經費來補貼，讓長者們能預防疾病守護健康，做好全面性照顧。
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新北市府每年補貼1400萬元讓農漁民免費健檢。侯友宜表示，今年度健檢項目，特別加入心血管疾病檢查，並請聯合醫院引進高科技心血管鈣化指數電腦斷層掃描儀器，這項技術無需打顯影劑，5分鐘即可有效監測心血管疾病，以智慧儀器診測疾病。
侯友宜指出，推動「新北動健康」及「農漁民長者免費健檢」政策，鼓勵長者以運動取代用藥，並透過健康檢查，預防、降低罹病發生機率，此外，自開辦健檢以來，已累積豐富醫療資料，未來將結合新北動健康，推出全國首創的農漁民健康指引手冊，可大大減少政府醫療資源負擔與耗費。
新北市府表示，這次健檢名額共4000名，部分農漁民已事先向農漁會報名，除安排專車接送外，健檢後還有「售後服務」，醫院會親送檢查報告書，並安排專人健康諮詢，健檢期程至11月30日截止，目前尚有名額，未報名的農漁民長者可向農漁會報名。
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