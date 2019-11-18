台中順仁基金會捐30萬 助自閉者接受職訓學自立

2019-11-18 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／即時報導



台中市議員賴順仁的「順仁兄弟會」今舉辦「用愛點亮你的世界」活動，捐贈台中市私立肯納自閉症社會福利基金會30萬元，鼓勵「星星的孩子」順利適應職場，期待有一天可以獨立。

賴順仁表示，透過這次捐贈活動，是想告訴大家要愛在當下，每個為人父母的能夠陪孩子做自己，看到孩子的正面，而不是只看到孩子少了什麼。

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「順仁兄弟會」由賴順仁發起成立，成員在各自事業有所成就時，持續16年在中部地區回饋社會。

根據衛生福利部統計資料顯示，自閉症者人口在2019年第二季共有14873人，是國內各障礙類別中，人口數增加最快的族群。

賴順仁説，自閉兒往往被拒就業，比較無法進入職場。為了讓自閉症青年走出家庭進入就業市場，希望藉捐贈落實「教他釣魚」的意義，訓練並提升自閉兒提高作業技能及產能。

台中市肯納自閉症基金會於101年成立，位在台中市中區，持續提供著成人心智障礙者照顧生涯服務業務。