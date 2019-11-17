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帶著年輕人體驗廟會文化 柯文哲發紅包給陣頭

2019-11-17 23:05聯合報 記者翁浩然／即時報導

北市政府今年首度搭配青山王祭典，16、17日在西門捷運站6號出口旁搭設「藝文展演紅壇」舉辦「帶著年輕人體驗廟會文化」系列活動，台北市長柯文哲今晚9點半也出席活動並致詞，隨後柯發紅包給陣頭隊伍後才離去，警方也嚴正以待，高舉「禁止打架」牌。

艋舺青山宮靈安尊王聖誕千秋遶境扶轎活動明天將進入第三天，今晚藝文展演紅壇由台灣威武五家龍獅總會開場，精彩舞獅表演也吸引遊客目光。

柯文哲致詞表示，青山王祭典是艋舺地區重要廟會活動，今年市府特別配合廟方祭典，在西門站外搭設「藝文展演紅壇」舉辦「帶著年輕人體驗廟會文化」系列活動，連兩天在紅壇都有精彩藝陣演出，是希望讓年輕人與外國旅客能夠體會台灣熱鬧的廟會。

北市政府今年首度搭配青山王祭典，16、17日在西門捷運站6號出口旁搭設「藝文展演...
北市政府今年首度搭配青山王祭典，16、17日在西門捷運站6號出口旁搭設「藝文展演紅壇」舉辦「帶著年輕人體驗廟會文化」系列活動，台北市長柯文哲今晚9點半也出席活動並致詞。記者翁浩然／攝影
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北市政府今年首度搭配青山王祭典，16、17日在西門捷運站6號出口旁搭設「藝文展演...
北市政府今年首度搭配青山王祭典，16、17日在西門捷運站6號出口旁搭設「藝文展演紅壇」舉辦「帶著年輕人體驗廟會文化」系列活動，台北市長柯文哲今晚9點半也出席活動並致詞。記者翁浩然／攝影
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艋舺柯文哲北市

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