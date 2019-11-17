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地方停車場政績遭批吹牛 林昶佐團隊：確實是林辦會勘

2019-11-17 22:34聯合報 記者翁浩然／即時報導

北市立委中正萬華選區競爭激勵，今晚卻傳出凌霄里辦公處於臉書公開批評立委林昶佐在社區掛出「凌霄里廢棄長達8年的國有荒地即將闢為停車場」大型政績海報，不是林的政績，地方協助管理11年，林欺騙里民；對此，林昶佐辦公室則回應，停車場計畫是服務處找國防部會勘確定的，林也在凌霄里中秋晚會向鄉親報告過，當時里長游秋蓮等人都在。

針對林昶佐的政績海報，凌霄里辦公處執行長、國光社區發展協會理事長李茂基今晚在臉書公開貼文表示，林昶佐寫上了凌霄里，他就有權、有話要講，林寫這些字要騙凌霄里的鄉親，就有他的事，林真的不了解地方，這塊國防部的空地總共荒廢11年不是8年，11年來不知道立委諸公在幹什麼，所有環境衛生管理都是里辦公處發動志工在打掃，國防部軍備局的官員，只有一聲謝謝。

李茂基說，他和游秋蓮、志工維護了11年，讓基地環境清潔，林昶佐說這是自己的政績，讓他看到了差點中風，「有任何一張公文來到凌霄里辦公處嗎？有任何一場協調會嗎？」他們只被通知16鄰要拆了、要做停車場，他請問林，「這四年來你有到過里辦公處問過我們，關心過說這裡要怎麼做嗎？」

李茂基也說，林貼這麼大廣告說要做停車場，請問林賜給我們凌霄里，里民使用的嗎？如果是，他向林道歉，願負所有法律責任，還是要給停車業者發大財，林要講清楚，凌霄里這四年來不曾見過林辦過任何一場關心民眾的協調會，選舉到才來吹牛，林要在別的地方吹牛，說多認真他無權過問，但要在凌霄里吹牛，請林先打好草稿，「唱歌可以隨便唱，話就不要隨便講，如果我有講錯，無中生有一件事，歡迎來告。」

游秋蓮則表示，停車場方案在林當選前，國防部就曾提過，還說要提供給地方使用；如今停車場的具體使用方向里辦公處卻未被正式告知過。

對此，林昶佐辦公室表示，國防部土地荒廢多年，確實是服務處辦理會勘，找國防部單位確認停車場方案，而且在地方中秋節晚會時就有向鄉親報告過，當時游秋蓮、李茂基等居民都在場，不知為何當下沒有提出質疑；如今選舉到了，希望大家能理性面對事情。

北市立委中正萬華選區競爭激勵，今晚卻傳出凌霄里辦公處於臉書公開批評立委林昶佐在社...
北市立委中正萬華選區競爭激勵，今晚卻傳出凌霄里辦公處於臉書公開批評立委林昶佐在社區掛出「凌霄里廢棄長達8年的國有荒地即將闢為停車場」大型政績海報吹牛。圖／李茂基提供
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立委林昶佐辦公室回應，停車場是服務處找國防部會勘確定計畫的，林也在凌霄里中秋晚會...
立委林昶佐辦公室回應，停車場是服務處找國防部會勘確定計畫的，林也在凌霄里中秋晚會向鄉親報告過，當時里長游秋蓮等人都在。圖／林昶佐辦公室提供
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北市立委中正萬華選區競爭激勵，今晚卻傳出凌霄里辦公處於臉書公開批評立委林昶佐在社...
北市立委中正萬華選區競爭激勵，今晚卻傳出凌霄里辦公處於臉書公開批評立委林昶佐在社區掛出「凌霄里廢棄長達8年的國有荒地即將闢為停車場」大型政績海報吹牛。圖／李茂基提供
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