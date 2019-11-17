地方停車場政績遭批吹牛 林昶佐團隊：確實是林辦會勘

2019-11-17 22:34 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／即時報導



北市立委中正萬華選區競爭激勵，今晚卻傳出凌霄里辦公處於臉書公開批評立委林昶佐在社區掛出「凌霄里廢棄長達8年的國有荒地即將闢為停車場」大型政績海報，不是林的政績，地方協助管理11年，林欺騙里民；對此，林昶佐辦公室則回應，停車場計畫是服務處找國防部會勘確定的，林也在凌霄里中秋晚會向鄉親報告過，當時里長游秋蓮等人都在。

針對林昶佐的政績海報，凌霄里辦公處執行長、國光社區發展協會理事長李茂基今晚在臉書公開貼文表示，林昶佐寫上了凌霄里，他就有權、有話要講，林寫這些字要騙凌霄里的鄉親，就有他的事，林真的不了解地方，這塊國防部的空地總共荒廢11年不是8年，11年來不知道立委諸公在幹什麼，所有環境衛生管理都是里辦公處發動志工在打掃，國防部軍備局的官員，只有一聲謝謝。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

李茂基說，他和游秋蓮、志工維護了11年，讓基地環境清潔，林昶佐說這是自己的政績，讓他看到了差點中風，「有任何一張公文來到凌霄里辦公處嗎？有任何一場協調會嗎？」他們只被通知16鄰要拆了、要做停車場，他請問林，「這四年來你有到過里辦公處問過我們，關心過說這裡要怎麼做嗎？」

李茂基也說，林貼這麼大廣告說要做停車場，請問林賜給我們凌霄里，里民使用的嗎？如果是，他向林道歉，願負所有法律責任，還是要給停車業者發大財，林要講清楚，凌霄里這四年來不曾見過林辦過任何一場關心民眾的協調會，選舉到才來吹牛，林要在別的地方吹牛，說多認真他無權過問，但要在凌霄里吹牛，請林先打好草稿，「唱歌可以隨便唱，話就不要隨便講，如果我有講錯，無中生有一件事，歡迎來告。」

游秋蓮則表示，停車場方案在林當選前，國防部就曾提過，還說要提供給地方使用；如今停車場的具體使用方向里辦公處卻未被正式告知過。