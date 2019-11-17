侯友宜輔選提捷運環狀線 新北補助六都最低

2019-11-17 20:54 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／即時報導



新北市長侯友宜今晚前往永和四號公園，幫忙國民黨永和立委參選人林德福站台輔選，侯友宜表示，他與民意代表努力拚市政，包含捷運萬大樹林線、三鶯線及環狀線，現在還在規畫一條至台北，倘若中央非國民黨執政，「這樣要怎麼做下去？」

侯友宜說，去年他到永和時，大家都非常相挺，讓他有機會服務新北市民，這一年他認真打拚、腳踏實地為永和、新北服務，絕對把最好的成績做出來，讓市民有感。

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在交通方面，新北目前除了有萬大中和樹林線外，還有三鶯線及環狀線，這一年來他每天都很關心環狀線進度，他今下午也才與議員們一起搭乘環狀線。侯表示，中央六都捷運補助預算，其他縣市都拿到好幾百億，獲得約80％補助，但新北卻只拿到不到50％，「我都要低著頭去拜託」。