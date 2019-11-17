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車頭景色超美！環狀線頭前庄站到景安站 比北捷省19分

2019-11-17 19:02聯合報 記者張曼蘋／即時報導

新北環狀線第一階段年底通車，全長15.4公里，共有14座車站，其中有8個轉乘車站，分別串接松山新店線、中和新蘆線、板南線、機場捷運，以及正在興建的安坑輕軌和萬大中和線。新北市長侯友宜今天下午試乘環狀線從頭前庄站搭到景安站，約13分鐘，途中行經板橋及中和多處轉彎路段，尖銳噪音已幾乎消失，侯說，會持續要求改善到符合相關環保法規與民眾期待。

今天環狀線頭前庄站到景安站約16分鐘，若搭乘北捷中和新蘆線約35分鐘，可省下19分鐘。新北環狀線從起點新店大坪林站，到終點新莊新北產業園區站，有8座是轉乘站，像大坪林站可轉乘松山新店線，十四張車站未來可轉乘安坑輕軌，景安站、頭前庄站可以轉乘中和新蘆線，中和站則有正在興建的萬大中和線、板橋站和新埔民生站則是能轉乘板南線，新北產業園區站串接機場捷運，通車後能大幅縮短通勤時間，目前站內的轉乘指標與動線將陸續完工。

侯友宜與多名市議員、媒體等人今天下午試乘體驗，從環狀線頭前庄站搭到景安站，沿途經過板橋及中和多處轉彎路段，尖銳噪音已幾乎消失。侯友宜表示，噪音改善以及新北捷運局自主量測，從初勘前就展開，會持續要求改善到符合相關環保法規與民眾期待。

侯友宜表示，今天搭乘下來非常平穩，尤其轉彎處部分，大家最關心的噪音問題，以及乘坐的舒適度，大家都覺得非常滿意，而當初初勘時還有一些小缺失，約12項意見，已經改善完其中9項，剩下穩定性、妥善率，還有北捷營運相關的小瑕疵3項，希望年底前能改善完，並趕在年底通車，越快越好。

其中景安站，目前年進出人次達1772萬，只有單一出入口。對此，新北捷運局長李政安表示，環狀線在設計施工前的綜合規畫階段，已針對各車站檢討確認出入口位置，景安站經設計階段檢討，尚可容納未來環狀線通車後旅客進出量。

此外，李政安還說，景安站高架車站，已於南北兩側適當位置預留可敲除牆板，未來將配合老舊建物更新改建，增設出入口，環狀線已於10月25日完成初勘，後續待交通部履勘通過及核准營運後，以年底通車為目標。

新北環狀線第一階段年底通車，全長15.4公里，共有14座車站。記者張曼蘋／攝影
新北環狀線第一階段年底通車，全長15.4公里，共有14座車站。記者張曼蘋／攝影
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新北市長侯友宜今天下午試乘環狀線從頭前庄站搭到景安站，約13分鐘，途中行經板橋及...
新北市長侯友宜今天下午試乘環狀線從頭前庄站搭到景安站，約13分鐘，途中行經板橋及中和多處轉彎路段，尖銳噪音已幾乎消失。記者張曼蘋／攝影
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侯友宜與多名市議員、媒體等人今天下午試乘體驗。記者張曼蘋／攝影
侯友宜與多名市議員、媒體等人今天下午試乘體驗。記者張曼蘋／攝影
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新北市長侯友宜今天下午試乘環狀線從頭前庄站搭到景安站，約13分鐘，途中行經板橋及...
新北市長侯友宜今天下午試乘環狀線從頭前庄站搭到景安站，約13分鐘，途中行經板橋及中和多處轉彎路段，尖銳噪音已幾乎消失。記者張曼蘋／攝影
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機場捷運侯友宜

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