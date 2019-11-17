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台北水燈節登場 柯文哲：塑造共融社會

2019-11-17 19:46台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

台北市水燈節17日登場，台北市長柯文哲與來自泰國、柬埔寨等東南亞國家的6位小朋友...
台北市水燈節17日登場，台北市長柯文哲與來自泰國、柬埔寨等東南亞國家的6位小朋友一起放水燈。(Photo by 林祐任/台灣醒報)
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五顏六色花朵造型的DIY水燈，順著水流緩緩漂著，象徵放走壞運氣。台北市第3屆水燈節17日在彩虹橋畔璀璨登場，台北市長柯文哲與來自泰國、柬埔寨等東南亞國家的小朋友一起放水燈。他希望透過這類的文化交流活動，能夠將台北市塑造成一個共融社會，讓移民都可以落地生根且幸福快樂。

柯文哲表示，他希望台北市能夠透過水燈節，與東南亞進行更多的文化交流。目前台北市的外籍配偶共有3萬6千人，其中來自東南亞的將近4千人，所以台北市算是一個移民城市，希望未來可以塑造出一個「共融社會」，意味著不管來自何處，都可以在台北過著幸福快樂的生活。

除了放水燈，現場還有美食體驗，包含泰國山竹水、越南的夫妻糕以及緬甸的炸豆粉等，更有各種闖關活動，考驗民眾的東南亞小常識，例如哪個國家的生肖，是用星期幾來決定的呢？答案是緬甸。雅加達和斯里巴卡旺又是哪些國家的首都呢？答案分別是印尼和汶萊。

今年水燈節更特地邀請貓哥（林群）開著他的蘇格貓底粉紅貓咪書車，裝載他親自從國外挑選、帶回台灣的東南亞繪本及書籍來到水岸邊，用故事書彩繪繽紛的南洋國度，讓大家沉浸東南亞多彩多姿的文字世界。

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東南亞北市緬甸

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