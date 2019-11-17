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水燈節彩虹橋畔登場 柯文哲與小朋友一同施放水燈

2019-11-17 17:49攝影中心 記者余承翰／台北即時報導

北市柯文哲下午出席水燈節活動，與小朋友們一同施放水燈，讓象徵裝載壞運氣的水燈隨流水飄走，並且還可以祈福許願，柯文哲表示希望透過這樣的活動促成更多的文化交流，也讓台北市的文化更為多元。

台北市長柯文哲（中）出席水燈節活動，與小朋友們一同DIY製作自己的水燈。記者余承...
台北市長柯文哲（中）出席水燈節活動，與小朋友們一同DIY製作自己的水燈。記者余承翰／攝影
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台北市長柯文哲（右一）出席水燈節活動，與小朋友們一同施放水燈，讓象徵裝載壞運氣的...
台北市長柯文哲（右一）出席水燈節活動，與小朋友們一同施放水燈，讓象徵裝載壞運氣的水燈隨流水飄走，並且還可以祈福許願。記者余承翰／攝影
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台北市長柯文哲（右二）出席水燈節活動，與小朋友們一同施放水燈，讓象徵裝載壞運氣的...
台北市長柯文哲（右二）出席水燈節活動，與小朋友們一同施放水燈，讓象徵裝載壞運氣的水燈隨流水飄走，並且還可以祈福許願。記者余承翰／攝影
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台北市水燈節活動吸引許多市民共襄盛舉，許多家長帶著小朋友一同體驗東南亞國家的放水...
台北市水燈節活動吸引許多市民共襄盛舉，許多家長帶著小朋友一同體驗東南亞國家的放水燈習俗，。記者余承翰／攝影
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台北市長柯文哲（左）出席水燈節活動，體驗踢毽子遊戲。記者余承翰／攝影
台北市長柯文哲（左）出席水燈節活動，體驗踢毽子遊戲。記者余承翰／攝影
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柯文哲北市放水燈

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