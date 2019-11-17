萌寵T恤義賣 韓國瑜認購10件近五千元

2019-11-17 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜今下午前往新北三重幸福水漾公園參加萌寵嘉年華會，由於現場有萌寵T恤愛心義賣，每件499元，韓國瑜被媒體問到要認購多少件，韓國瑜立刻回答10件，並要所有人愛護毛小孩大家一起來。

韓國瑜連續2天在新北有多項活動，韓今下午萌寵嘉年華會時，一現身立刻吸引支持者前往並高喊「韓總統」，韓國瑜跟隨著人潮到舞台前方，抱著毛小孩與民眾坐在舞台前合照同歡，韓國瑜也不時提醒民眾一起坐下。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

韓國瑜說，現在台灣每3戶人家就有養貓、狗，這些寵物都是家裡一份子，因此在幕僚建議下，要準備好環境讓有寵物的家庭來這裡聽音樂、嚐美食，全家團聚度過快樂時光。