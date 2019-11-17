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萌寵T恤義賣 韓國瑜認購10件近五千元

2019-11-17 17:04聯合報 記者王敏旭／即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜今下午前往新北三重幸福水漾公園參加萌寵嘉年華會，由於現場有萌寵T恤愛心義賣，每件499元，韓國瑜被媒體問到要認購多少件，韓國瑜立刻回答10件，並要所有人愛護毛小孩大家一起來。

韓國瑜連續2天在新北有多項活動，韓今下午萌寵嘉年華會時，一現身立刻吸引支持者前往並高喊「韓總統」，韓國瑜跟隨著人潮到舞台前方，抱著毛小孩與民眾坐在舞台前合照同歡，韓國瑜也不時提醒民眾一起坐下。

韓國瑜說，現在台灣每3戶人家就有養貓、狗，這些寵物都是家裡一份子，因此在幕僚建議下，要準備好環境讓有寵物的家庭來這裡聽音樂、嚐美食，全家團聚度過快樂時光。

韓國瑜指出，希望未來台灣充滿溫馨與愛的地方，每個寵物在台灣都得到很好的照顧，都像一家人和樂融融，現在也有愛心義賣活動，所得將捐給寵物基金會。

國民黨總統參選人韓國瑜今下午前往新北三重幸福水漾公園參加萌寵嘉年華會，並向工作人...
國民黨總統參選人韓國瑜今下午前往新北三重幸福水漾公園參加萌寵嘉年華會，並向工作人員致意。記者王敏旭／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜今下午前往新北三重幸福水漾公園參加萌寵嘉年華會。記者王敏旭...
國民黨總統參選人韓國瑜今下午前往新北三重幸福水漾公園參加萌寵嘉年華會。記者王敏旭／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜今下午前往新北三重幸福水漾公園參加萌寵嘉年華會。記者王敏旭...
國民黨總統參選人韓國瑜今下午前往新北三重幸福水漾公園參加萌寵嘉年華會。記者王敏旭／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜今下午前往新北三重幸福水漾公園參加萌寵嘉年華會。記者王敏旭...
國民黨總統參選人韓國瑜今下午前往新北三重幸福水漾公園參加萌寵嘉年華會。記者王敏旭／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜今下午前往新北三重幸福水漾公園參加萌寵嘉年華會，現場認購1...
國民黨總統參選人韓國瑜今下午前往新北三重幸福水漾公園參加萌寵嘉年華會，現場認購10件T恤。記者王敏旭／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜今下午前往新北三重幸福水漾公園參加萌寵嘉年華會，並為T恤簽...
國民黨總統參選人韓國瑜今下午前往新北三重幸福水漾公園參加萌寵嘉年華會，並為T恤簽名。記者王敏旭／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜今下午前往新北三重幸福水漾公園參加萌寵嘉年華會。記者王敏旭...
國民黨總統參選人韓國瑜今下午前往新北三重幸福水漾公園參加萌寵嘉年華會。記者王敏旭／攝影
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