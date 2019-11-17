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在地聲音我們聽進去了 侯友宜：象鼻岩不只要安全維護

2019-11-17 16:36聯合報 記者吳淑君／即時報導

新北市長侯友宜上午到象鼻岩，了解安全措施是否完善，他說，新北市有象鼻岩這麼美的地質景觀，是個驕傲，要善盡保護，且要做好交通，環境維護，及地質原始風貌保留。第一階段安全措施做好了，接下來自然紀念物審議會外，在地聲音他們也聽進去了，會在兩者間取一個平衡，讓大家能夠永續經營。

網紅景點象鼻岩，吸引許多網美拍照打卡，因為人潮多，許多遊客爬到象背，破壞地質，也險象環生，本報獨家報導見刊後，新北市長侯友宜十分重視，並霸氣回應，中央不管地方管。沒多久，瑞芳區公所就在象鼻岩拉起警戒繩，也加強人力巡邏，民眾已無法隨意攀爬至岩體。

入口處也設置管制崗哨，瑞芳區漁會協助邀集在地志工，今天起開始巡護，區公所後續會聘請保全管理，若遇大雨或天候不佳，漁會將於停車場入口處，拉警戒繩及設置告示，提醒民眾不要進入。

侯友宜上午到象鼻岩視察，他指出，象鼻岩這個景點未來的願景與目標，不只是安全維護，而是成為深澳及東北角這個地方最美的觀光景點。除了目前已經在做的自然紀念物審議會外，在地的聲音他們也聽進去了，會在兩者間取一個平衡，讓大家能夠永續經營。

侯友宜說，新北市會把規畫做出來，他要觀旅局扮演主導積極的角色，並和農業局聯手，帶給這個景點更多的觀光人潮。他指出，瑞芳區公所王坤南最辛苦，媒體報導出來，這事應由新北市政府承擔，謝謝坤南區長，公所同仁幫忙處理。

農業局表示，11月28日會召開自然紀念物審議會，另內政部營建署目前也正依「海岸管理法」研議將象鼻岩及周遭地區指定為「第一級海岸保護區」，對於地質保護亦有一定的作用。

侯友宜上午視察象鼻岩，他說，第一階段安全措施做好了，接下來會在自然紀念物審議，及...
侯友宜上午視察象鼻岩，他說，第一階段安全措施做好了，接下來會在自然紀念物審議，及在地聲音取得平衡，讓大家能夠永續經營。圖／瑞芳區公所提供
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侯友宜上午視察象鼻岩，他說，第一階段安全措施做好了，接下來會在自然紀念物審議，及...
侯友宜上午視察象鼻岩，他說，第一階段安全措施做好了，接下來會在自然紀念物審議，及在地聲音取得平衡，讓大家能夠永續經營。圖／瑞芳區公所提供
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侯友宜上午視察象鼻岩，他說，第一階段安全措施做好了，接下來會在自然紀念物審議，及...
侯友宜上午視察象鼻岩，他說，第一階段安全措施做好了，接下來會在自然紀念物審議，及在地聲音取得平衡，讓大家能夠永續經營。記者吳淑君／攝影
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侯友宜上午視察象鼻岩，他說，第一階段安全措施做好了，接下來會在自然紀念物審議，及...
侯友宜上午視察象鼻岩，他說，第一階段安全措施做好了，接下來會在自然紀念物審議，及在地聲音取得平衡，讓大家能夠永續經營。圖／瑞芳區公所提供
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象鼻岩侯友宜

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