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拉上警戒線！禁止攀爬象鼻岩 保護地質及民眾安全

2019-11-17 15:48聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

北海岸著名景點象鼻岩因特殊象鼻形狀的地質，吸引眾多人潮攀爬拍照，卻造成破壞地質及安全問題，近日除拉上警戒線及設立告示牌外，新北市長侯友宜今也前往現場視察，並表示，市府沒有三不管地帶，絕對把市民安全列為優先。

侯友宜表示，象鼻岩為熱門觀光景點，為加強安全維護管理，已要求瑞芳區公所及相關單位進行精進管理，除了設置救生樁、警戒線以及危險告示牌，讓民眾無法隨意攀爬至岩體外，也請消防局及岸巡人員支援巡查。

此外，入口處也設置設置管制崗哨，而瑞芳區漁會志工從今日起開始巡護，公所也將聘請保全；若遇大雨或天候不佳時，漁會也會在停車場入口處拉上警戒繩及告示牌，提醒民眾不要進入以保障自身安全。

新北市農業局表示，目前針對象鼻岩依文資法列為自然紀念物的地景保育，除了11月28日將召開自然紀念物審議會外，內政部營建數也依「海岸管理法」，研議將象鼻岩及周遭地區指定為「第一級海岸保護區」，保護周遭地質環境。

過去象鼻岩因為觀光熱門景點，不少民眾為拍美照，涉險攀爬岩體。聯合報系資料照
過去象鼻岩因為觀光熱門景點，不少民眾為拍美照，涉險攀爬岩體。聯合報系資料照
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象鼻岩為熱門觀光景點，為加強安全維護管理， 已在周邊拉上警戒線禁止民眾隨意攀爬。...
象鼻岩為熱門觀光景點，為加強安全維護管理， 已在周邊拉上警戒線禁止民眾隨意攀爬。圖／新北市農業局提供
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新北市長侯友宜今前往象鼻岩現場視察，並強調民眾安全為優先。圖／新北市農業局提供
新北市長侯友宜今前往象鼻岩現場視察，並強調民眾安全為優先。圖／新北市農業局提供
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新北市長侯友宜今前往象鼻岩現場視察，並強調民眾安全為優先。圖／新北市農業局提供
新北市長侯友宜今前往象鼻岩現場視察，並強調民眾安全為優先。圖／新北市農業局提供
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象鼻岩侯友宜

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