拉上警戒線！禁止攀爬象鼻岩 保護地質及民眾安全

2019-11-17 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



北海岸著名景點象鼻岩因特殊象鼻形狀的地質，吸引眾多人潮攀爬拍照，卻造成破壞地質及安全問題，近日除拉上警戒線及設立告示牌外，新北市長侯友宜今也前往現場視察，並表示，市府沒有三不管地帶，絕對把市民安全列為優先。

侯友宜表示，象鼻岩為熱門觀光景點，為加強安全維護管理，已要求瑞芳區公所及相關單位進行精進管理，除了設置救生樁、警戒線以及危險告示牌，讓民眾無法隨意攀爬至岩體外，也請消防局及岸巡人員支援巡查。

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此外，入口處也設置設置管制崗哨，而瑞芳區漁會志工從今日起開始巡護，公所也將聘請保全；若遇大雨或天候不佳時，漁會也會在停車場入口處拉上警戒繩及告示牌，提醒民眾不要進入以保障自身安全。