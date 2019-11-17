網購大型家電買前比價量尺寸 退貨多加付「整新費」
2019-11-17 15:46
聯合報 記者陳秋雲
／台中即時報導
年底有雙11網購血拼日，接續新年及尾牙消費熱潮，台中市政府法制局提醒，網購商品雖可在「7天猶豫期」內無條件退貨，但洗衣機、冷氣機等大型家電經安裝後難以回復全新狀態，業者可能要求消費者支付「整新費」消保官籲民眾購買前多作功課，做個聰明的消費者。
台中市107年受理電器及周邊產品類消費爭議申訴案件共264件，佔全年受理件數第6名。其中透過網購方式有137件，佔案件的52%，而大型家電有77件，申訴內容涉及業者加收回復原狀的整新費用有43件，是常見的爭議商品類型。
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法制局說明，按照「7天猶豫期」機制，消費者如果要退貨網購品，須將商品回復至商品到貨時的原始狀態，且保持完整包裝（包括商品本體、配件、贈品、保證書、原廠包裝及所有附隨文件或資料的完整性），連同贈品等隨商品附送物件，一併返還業者。
如退還貨品無法回復成原來業者寄出的狀貌，恐面臨業者索取「整新費」。
法制局長李善植呼籲，民眾購買前貨比三家看價錢，也可善用網路搜尋，了解業者歷年口碑、信譽、被投訴的理由及後續解決狀況。
另購買大型家電，建議先測量預定擺放的空間能否能容納或到實體店面檢視商品實物狀況及功能，避免事後想退貨，花更多時間、精力與業者周旋，還不一定能全額退費。
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