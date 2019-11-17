網購大型家電買前比價量尺寸 退貨多加付「整新費」

2019-11-17 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／台中即時報導



年底有雙11網購血拼日，接續新年及尾牙消費熱潮，台中市政府法制局提醒，網購商品雖可在「7天猶豫期」內無條件退貨，但洗衣機、冷氣機等大型家電經安裝後難以回復全新狀態，業者可能要求消費者支付「整新費」消保官籲民眾購買前多作功課，做個聰明的消費者。

台中市107年受理電器及周邊產品類消費爭議申訴案件共264件，佔全年受理件數第6名。其中透過網購方式有137件，佔案件的52%，而大型家電有77件，申訴內容涉及業者加收回復原狀的整新費用有43件，是常見的爭議商品類型。

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法制局說明，按照「7天猶豫期」機制，消費者如果要退貨網購品，須將商品回復至商品到貨時的原始狀態，且保持完整包裝（包括商品本體、配件、贈品、保證書、原廠包裝及所有附隨文件或資料的完整性），連同贈品等隨商品附送物件，一併返還業者。

如退還貨品無法回復成原來業者寄出的狀貌，恐面臨業者索取「整新費」。

法制局長李善植呼籲，民眾購買前貨比三家看價錢，也可善用網路搜尋，了解業者歷年口碑、信譽、被投訴的理由及後續解決狀況。