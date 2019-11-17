親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

直擊／林志玲婚禮狂哭 父囑咐AKIRA ：一切拜託你了

直擊／林志玲、AKIRA婚禮啟程 坐億萬豪車絕美婚紗曝光

連鎖商家黑五促銷 各有亮點

2019-11-17 15:31世界日報 123

記者王若然／洛杉磯報導

影音來源：記者王若然

節日氣氛濃郁的購物季已經開始，多家大廠商已放出黑五（Black Friday）商品折扣。今年黑五是11月29日，但大多折扣都會提前開跑。各家黑五優惠各有特色，在應接不暇的廣告中有哪些秘訣呢？

沃爾瑪（Walmart）依舊是電視「打頭陣」，成為「開門大降價」產品吸引顧客。今年有65寸4k飛利浦（Philips）電視僅售278元。折扣開啟時間為網上購物11月27日東部時間晚上10時開始，實體店為11月28日下午6時開始。另有兩款Roku電視40寸和50寸各售98元和148元。此外，蘋果電子產品也有不錯的折扣。例如蘋果手錶3代原價199元現價129元，原價249元iPad現價129元。四個攝像頭的安全錄影系統售價150元，HP遊戲電腦可省250元，現價僅499元，Gopro Hero7型號防水攝影機139元。

目標百貨(Target)黑五銷售11月28日下午5時開始。網紅商品七合一壓力鍋立省35元，64.95可到手。此外目標百貨還有購物滿40元，贈送Quip電動牙刷一隻。目標百貨在電視產品上也有不同折扣。例如Roku65寸4k高清電視售價399元，55寸三星4k電視329元。蘋果五代手錶399元起，三代169元起。Kindle讀書平板8G84.99元。

Kohls黑五網絡促銷開始時間在28日中部時間凌晨12點，實體店是當天下午5時。今年有消費滿50元送15元Kohls代金券。活動時間是11月25日至29日。Kohls有多樣「開門大促銷商品」，包括鑽石戒指33.99元，部分玩具半價銷售，網紅七合一壓力鍋67.99元，Shark吸塵機84.99元。不少商品購買都可額外獲得15元或者60元的Kohls代金券。

梅西百貨（Macy's）有多種「mail-in rebate」免費商品，即顧客買下商品後，通過郵寄購物收據證明，商場會回饋給顧客相等價錢數額的支票。活動時間為11月27日至30日。這些商品包括Bella 1.5QT的慢燉鍋，Luminarc牌四件水杯套裝，枕頭，毛巾，炒菜鍋，手錶，珍珠耳環，項鍊等。這些免費商品只限實體店，並且每個家庭限夠一件。此外，對於部分打折產品，梅西百貨還有滿25元減10元，滿50元減20元的優惠。但該優惠有時間和產品限制，詳情請參見macys.com/blackfriday25

Lowe's 黑五推出一日特賣，僅限實體店。在11月29日當天早上6時開始，有特價人造聖誕樹49元，聖誕花冠10元兩個。100隻聖誕彩燈2.98元，六呎裝飾雪人59元。Serta的queen尺寸床墊399元。當天的前300名顧客有機會贏得500元禮品卡。另外前300名顧客還可以獲得50元減10元優惠券。此外，Lowe's一日特價商品，還包括洗衣機烘乾機組合599元或398元，不鏽鋼冰箱799元，洗碗機399元等。

今年世界日報特別在11月1日至12月1日期間，推出「黑五訂報大贈送，八大豪禮隨您挑」活動，先訂先得，送完為止。今年並與賽普特（Sceptre）合作，推出訂滿一年送報到家服務（280元，新訂或續訂都可以），訂報優惠價換購賽普特產品活動，僅限11月29日至12月1日三天，限時限量搶購此外還有優惠價換購賽普特（Sceptre）高清電視等好康，最低僅另付33元，就可以換購32吋高清電視一台。

沃爾瑪2019年大促銷。（網絡截圖）
沃爾瑪2019年大促銷。（網絡截圖）
分享
2019年11月29日黑五啟動。（本報檔案照）
2019年11月29日黑五啟動。（本報檔案照）
分享

網紅洛杉磯沃爾瑪

相關新聞

北市府處理內湖工業宅 柯文哲：該做就做、非因韓國瑜

2019-11-17 15:58

拉上警戒線！禁止攀爬象鼻岩 保護地質及民眾安全

2019-11-17 15:48

網購大型家電買前比價量尺寸 退貨多加付「整新費」

2019-11-17 15:46

新北金山花香小旅行 推出期間限定彩繪AR

2019-11-17 13:31

侯友宜視察象鼻岩 加強安全防護

2019-11-17 13:17

土城福山天惠堂35周年 贈消防裝備提升救災戰力

2019-11-17 12:13

基隆這一家4中醫傳佳話 林月慎分享育兒心法

2019-11-17 07:57

北市老店升級 熟客以為新開的

2019-11-17 00:09

北投製片廠BOT走向OT 先修復歷史建築

2019-11-16 23:43

大彎北商業宅／罰款折抵回饋金 議員批便宜行事

2019-11-16 23:29

內湖5期重劃區工業宅 北市府確定開鍘

2019-11-16 23:20

社企體驗 親子理解推廣價值

2019-11-16 23:14

新住民最愛李白 寫作雙料獲獎

2019-11-16 23:10

侯友宜視察社宅 拚112年達萬戶

2019-11-16 22:55

韓國瑜李永萍雙溪平溪聯合總部成立 李四川來加持

2019-11-16 22:13

影／極北燈塔加北海岸小鎮遊 上千車友慢騎生態、景點2路線

2019-11-16 19:59

捷運出口音樂節今登場 爵士拱橋耶誕燈飾美翻全場

2019-11-16 19:19

台北知名老店再轉型 品牌重塑吸人潮

2019-11-16 15:40

新北歡樂耶誕城開幕 第一個周末童趣嘉年華登場

2019-11-16 15:31

17組社企電商展示 邀親子玩樂中懂社企

2019-11-16 14:31

新北市3文學獎聯合頒獎 新住民寫詩得獎最愛李白

2019-11-16 14:27

健康紅不讓！台北興富發棒球隊挺兒童口腔保健

2019-11-16 12:46

想要鼠年月曆 捐發票就可，23日中區國稅局換取

2019-11-16 12:38

美津濃馬拉松明5千人北海岸開跑 金山到石門交管注意

2019-11-16 11:13

新北出席危機管理網國際會議 雲端智慧救災接軌國際

2019-11-16 11:11

駕駛看過來！艋舺青山王祭遶境登場 萬華多處路段交管

2019-11-16 11:05

趨勢文學劇場異想漢代＜大風起兮＞ 開啟朝代文學系列

2019-11-16 10:34

大導演崇右教書想起恩人冠桑 有機會也要多拉拔年輕人

2019-11-15 23:51
看更多

熱門文章

員林市新亮點 鐵路穀倉閒置空間活化後從醜小鴨變天鵝

2019-11-16 21:37

彰化縣考慮裁併小學 學者：個別化評估每所學校的存廢

2019-11-16 21:29

莊下蘇上止「屏東之亂」 單純選區秒變詭譎難測

2019-11-16 20:39

卡安全！竹市退縮路口行穿線 防轉彎車內輪差視線死角

2019-11-16 16:57

基隆這消防巷道走數十年社區突封 引發既成道路爭議

2019-11-17 11:46

金門道路出現大量機油油漬 釀多起車禍

2019-11-16 19:42

影／台灣水鹿頻現身合歡山 松雪樓員工：快變吉祥物了

2019-11-17 12:51

台南佳里中山市場名攤獲73顆星 黃偉哲踩線尋美食

2019-11-16 17:02

桃園國民黨沒資源 將不設韓國瑜大型競選總部

2019-11-16 21:25

美食新天地／金門鍋物名店賣丼飯 吃好吃飽

2019-11-16 23:35

爭議吳斯懷列不分區 「村長」詹江村怒：準備參選立委

2019-11-16 18:44

韓國瑜李永萍雙溪平溪聯合總部成立 李四川來加持

2019-11-16 22:13

300多歲的老茄苳生病了 地方人士好心疼

2019-11-17 07:59

竹縣騎樓整修順平 竹北2示範路段完工 湖口6路段接棒

2019-11-17 10:15

北港溪溫泉嘉年華登場 破天荒優惠小木屋免費住

2019-11-16 19:20

內湖5期重劃區工業宅 北市府確定開鍘

2019-11-16 23:20

台南溪北到嘉義高鐵站 麻佳快捷公車下月5日啟航

2019-11-16 23:23

快來「拔蘿蔔」！ 美濃白玉蘿蔔與好豆季開鑼

2019-11-16 18:41

褒忠鄉確診禽流感案例 撲殺1萬3千隻土雞

2019-11-17 12:21

一次燙平東勢道路18公里 水果出得去遊客進得來

2019-11-17 13:38

影／嘉義達娜伊谷走過八八風災 鯝魚復育成功

2019-11-16 18:57

秋季限定美景！ 阿里山楓紅了賞楓趁現在

2019-11-16 17:02

影／五雲宮王船開光 3年後辦迎聖王船醮大典

2019-11-16 21:24

東北角賞芒3祕境 行家推薦

2019-11-16 23:54

影／蔡英文高雄競總 竟有沙灘辦公室與VR可玩

2019-11-16 17:27

北投製片廠BOT走向OT 先修復歷史建築

2019-11-16 23:43

員林鐵路穀倉活化將完工 下月開放

2019-11-16 23:46

125家各國水五金業者接洽 王惠美率團赴日參展成果豐碩

2019-11-16 16:09

大甲鐵砧山劍井登山步道風災受損 整修完工變得不一樣

2019-11-17 10:55

基隆這一家4中醫傳佳話 林月慎分享育兒心法

2019-11-17 07:57

捨近求遠？台中捷運豐樂公園站 出站竟是南苑公園？

2019-11-16 17:03

申請增加秋冬旅遊補助額度 桃市觀旅局：可再4萬間客房

2019-11-16 17:00

北市老店升級 熟客以為新開的

2019-11-17 00:09

影／極北燈塔加北海岸小鎮遊 上千車友慢騎生態、景點2路線

2019-11-16 19:59

台東上里遺址出土文物 串聯卑南及三和史前文化？

2019-11-16 17:18

美食新天地／南方澳超值蝦餅 香脆入口

2019-11-17 00:06

基隆地主封社區通路 引爆「既成道路」爭議

2019-11-16 23:36

捷運出口音樂節今登場 爵士拱橋耶誕燈飾美翻全場

2019-11-16 19:19

美女音樂人張心柔蹲點深山 高士部落古謠專輯最大功臣

2019-11-16 19:15

影／全台首演！日本三味線與嘉義民族管弦樂團跨界演出

2019-11-16 19:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top