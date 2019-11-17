連鎖商家黑五促銷 各有亮點

2019-11-17 15:31 世界日報 123



記者王若然／洛杉磯報導

影音來源：記者王若然

節日氣氛濃郁的購物季已經開始，多家大廠商已放出黑五（Black Friday）商品折扣。今年黑五是11月29日，但大多折扣都會提前開跑。各家黑五優惠各有特色，在應接不暇的廣告中有哪些秘訣呢？

沃爾瑪（Walmart）依舊是電視「打頭陣」，成為「開門大降價」產品吸引顧客。今年有65寸4k飛利浦（Philips）電視僅售278元。折扣開啟時間為網上購物11月27日東部時間晚上10時開始，實體店為11月28日下午6時開始。另有兩款Roku電視40寸和50寸各售98元和148元。此外，蘋果電子產品也有不錯的折扣。例如蘋果手錶3代原價199元現價129元，原價249元iPad現價129元。四個攝像頭的安全錄影系統售價150元，HP遊戲電腦可省250元，現價僅499元，Gopro Hero7型號防水攝影機139元。

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目標百貨(Target)黑五銷售11月28日下午5時開始。網紅商品七合一壓力鍋立省35元，64.95可到手。此外目標百貨還有購物滿40元，贈送Quip電動牙刷一隻。目標百貨在電視產品上也有不同折扣。例如Roku65寸4k高清電視售價399元，55寸三星4k電視329元。蘋果五代手錶399元起，三代169元起。Kindle讀書平板8G84.99元。

Kohls黑五網絡促銷開始時間在28日中部時間凌晨12點，實體店是當天下午5時。今年有消費滿50元送15元Kohls代金券。活動時間是11月25日至29日。Kohls有多樣「開門大促銷商品」，包括鑽石戒指33.99元，部分玩具半價銷售，網紅七合一壓力鍋67.99元，Shark吸塵機84.99元。不少商品購買都可額外獲得15元或者60元的Kohls代金券。

梅西百貨（Macy's）有多種「mail-in rebate」免費商品，即顧客買下商品後，通過郵寄購物收據證明，商場會回饋給顧客相等價錢數額的支票。活動時間為11月27日至30日。這些商品包括Bella 1.5QT的慢燉鍋，Luminarc牌四件水杯套裝，枕頭，毛巾，炒菜鍋，手錶，珍珠耳環，項鍊等。這些免費商品只限實體店，並且每個家庭限夠一件。此外，對於部分打折產品，梅西百貨還有滿25元減10元，滿50元減20元的優惠。但該優惠有時間和產品限制，詳情請參見macys.com/blackfriday25

Lowe's 黑五推出一日特賣，僅限實體店。在11月29日當天早上6時開始，有特價人造聖誕樹49元，聖誕花冠10元兩個。100隻聖誕彩燈2.98元，六呎裝飾雪人59元。Serta的queen尺寸床墊399元。當天的前300名顧客有機會贏得500元禮品卡。另外前300名顧客還可以獲得50元減10元優惠券。此外，Lowe's一日特價商品，還包括洗衣機烘乾機組合599元或398元，不鏽鋼冰箱799元，洗碗機399元等。

今年世界日報特別在11月1日至12月1日期間，推出「黑五訂報大贈送，八大豪禮隨您挑」活動，先訂先得，送完為止。今年並與賽普特（Sceptre）合作，推出訂滿一年送報到家服務（280元，新訂或續訂都可以），訂報優惠價換購賽普特產品活動，僅限11月29日至12月1日三天，限時限量搶購此外還有優惠價換購賽普特（Sceptre）高清電視等好康，最低僅另付33元，就可以換購32吋高清電視一台。