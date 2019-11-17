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新北金山花香小旅行 推出期間限定彩繪AR

2019-11-17 13:31聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

為打響萬里、金山全台最大杜鵑花苗產地稱號，新北市政府今年推動「萬金杜鵑鄉」計畫，並推出「來去農家DO一日~金山花香小旅行」活動，體驗爆米香、彩繪浮球、彩繪AR及3D擴增實境，讓民眾除了更認識萬金杜鵑產業及文化，也傳遞友善土地及環境永續概念。

新北市農業局長李玟表示，金山花香小旅行結合新北「稼日蒔光」計畫，在金山陽金公路打造融合新北自然及農業地景，帶領民眾體驗杜鵑花產業與在地友善田園之美。

活動除讓遊客體驗爆米香及彩繪創意浮球外，還跟朱銘美術館合作，用科技串連自然與藝術，推出期間限定彩繪AR，讓民眾現場彩繪朱銘大師著名作品太極，並利用擴增實境方式呈現3D太極、自己的創作跟花海合影。

「來去農家DO一日~金山花香小旅行」一日遊活動預計推出5團共100人次，包含11月23日2團、11月30、12月7日及12月14日各1團，相關報名資訊可至活動網站查詢（https://www.ecoshintour.com/tours/farming-jinshan/）。

萬金地區除了龜吼、野柳野柳地質公園、朱銘美術館及金山老街等景點，也是全台最大的杜鵑花苗產地，年產量約600萬株，全台道路、建築及綠美化工程所使用的杜鵑花苗，8成皆由此供應，栽培多達約300種的杜鵑品種，年產值逾1億元。

而新北市今年配合植樹節所推動的「萬金杜鵑鄉」計畫，已在萬金地區種植2萬株各式杜鵑，並在今年10月於金山區3處打造全齡化共融性特色公園，將杜鵑花意象融入遊具設計，打造杜鵑花溜滑梯，讓公園正中央的遊具上方高處開滿一朵朵杜鵑花，也成功打造萬金杜鵑鄉美名。

萬金地區為全台最大的杜鵑花苗產地，年產量約600萬株。圖／新北市農業局提供
萬金地區為全台最大的杜鵑花苗產地，年產量約600萬株。圖／新北市農業局提供
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金山花香小旅行活動，帶領遊客至彩田友善稻田區體驗爆米香及彩繪創意浮球。圖／新北市...
金山花香小旅行活動，帶領遊客至彩田友善稻田區體驗爆米香及彩繪創意浮球。圖／新北市農業局提供
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彩田友善稻田區。圖／新北市農業局提供
彩田友善稻田區。圖／新北市農業局提供
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金山杜鵑栽培品種眾多，四季都有杜鵑花。圖／新北市農業局提供
金山杜鵑栽培品種眾多，四季都有杜鵑花。圖／新北市農業局提供
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