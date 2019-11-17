新北金山花香小旅行 推出期間限定彩繪AR

2019-11-17 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



為打響萬里、金山全台最大杜鵑花苗產地稱號，新北市政府今年推動「萬金杜鵑鄉」計畫，並推出「來去農家DO一日~金山花香小旅行」活動，體驗爆米香、彩繪浮球、彩繪AR及3D擴增實境，讓民眾除了更認識萬金杜鵑產業及文化，也傳遞友善土地及環境永續概念。

新北市農業局長李玟表示，金山花香小旅行結合新北「稼日蒔光」計畫，在金山陽金公路打造融合新北自然及農業地景，帶領民眾體驗杜鵑花產業與在地友善田園之美。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

活動除讓遊客體驗爆米香及彩繪創意浮球外，還跟朱銘美術館合作，用科技串連自然與藝術，推出期間限定彩繪AR，讓民眾現場彩繪朱銘大師著名作品太極，並利用擴增實境方式呈現3D太極、自己的創作跟花海合影。

「來去農家DO一日~金山花香小旅行」一日遊活動預計推出5團共100人次，包含11月23日2團、11月30、12月7日及12月14日各1團，相關報名資訊可至活動網站查詢（https://www.ecoshintour.com/tours/farming-jinshan/）。

萬金地區除了龜吼、野柳野柳地質公園、朱銘美術館及金山老街等景點，也是全台最大的杜鵑花苗產地，年產量約600萬株，全台道路、建築及綠美化工程所使用的杜鵑花苗，8成皆由此供應，栽培多達約300種的杜鵑品種，年產值逾1億元。