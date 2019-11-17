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土城福山天惠堂35周年 贈消防裝備提升救災戰力

2019-11-17 12:13聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

新北市土城區福山天惠堂，為慶祝「一貫道基礎忠恕瑞周天惠堂」成立35週年，並感謝第一線消防人員辛勞，今舉辦感恩活動也捐贈35套消防衣，新北市副市長謝政達也出席活動並回贈感謝狀。

福山天惠堂今慶祝成立35周年，福山天惠堂主任委員黃成德表示，除了有千人讀經朱子治家格言、弟子規表演及千人安平素宴等活動外，更秉持回饋社會精神，捐贈價值60萬元共35套消防衣，盼拋磚引玉，鼓勵更多企業或公益團體共襄盛舉、回饋鄉里。

謝政達表示，福山天惠堂長期關懷弱勢及進行社會救助，除了定期發放低收入戶冬令救濟物資外，每逢重大災難如八八風災、八仙塵暴、尼泊爾震災、日本福島大地震等，皆積極投入賑災，今更捐贈良好消防裝備，保障消防人員執勤安全，提升第一線消防戰力。

新北市民政局長柯慶忠表示，福山天惠堂成立於民國90年，主祀明明上帝，長期致力推動長者的樂齡活動，農曆每月初一定期舉辦的「健康蔬食老人餐」，菜色是志工親手栽種的無毒蔬食料理，更備有專車接送，希望鼓勵長輩們能多出來走動交朋友。

福山天惠堂今慶堂35周年，並捐贈消防裝備提升救災戰力。圖／新北市民政局提供
福山天惠堂今慶堂35周年，並捐贈消防裝備提升救災戰力。圖／新北市民政局提供
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福山天惠堂今慶堂35周年，並捐贈消防裝備提升救災戰力。圖／新北市民政局提供
福山天惠堂今慶堂35周年，並捐贈消防裝備提升救災戰力。圖／新北市民政局提供
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