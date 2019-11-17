獅子座流星雨深夜進入極大期 可見火流星

2019-11-17 11:46 中央社 台北17日電



獅子座流星雨今天深夜進入極大期，估計每小時可看見15顆，但受到月光影響，數量可能減少，只能看見少數明亮的火流星，台北市天文館表示，把握深夜11時至天亮這段期間觀看。

天文館表示，獅子座流星雨每年11月固定出現，通常在11月6日至30日間，為中小型流星雨，不過，速度是所有流星雨中最快的，達每秒71公里，平均亮度中等，也因為速度快，火流星比率大大提升。

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天文館指出，獅子座流星雨從深夜進入極大期，每小時約15顆，若想觀想高速劃過天際的火流星，要把握深夜11時至天亮這段期間。天文館在梨山地區採用高畫質暗空攝影機直播，讓民眾不出門，點開天文館官網也能欣賞。

獅子座流星雨母彗星是第55號週期彗星譚普—塔托彗星（55P/Tempel-Tuttle），每隔33年通過近日點附近會在軌道上留下大量殘餘物質，當地球穿越較為濃密區域時，會出現每小時數萬甚至數十萬顆流星情形。

天文館資料顯示，獅子座流星雨在1833年、1866年、1966年、2001年都曾發生大爆發令人留下深刻印象，推測2031年、2064年才有可能出現每小時百顆以上的爆發，萬顆以上的大爆發要等到2099年。