基隆這一家4中醫傳佳話 林月慎分享育兒心法

2019-11-17 07:57 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



林月慎是農家之女，老家在萬里二坪鄉下，比賴清德老家還要更山上；只有小學畢業的她，成為中醫師有段不為人知的故事。她奪鬥8年終於考上中醫特考，妙的是，她的女兒，兒子，女婿也在她的鼓勵下成為中醫師，一家4中醫傳為佳話，林月慎大方分享她的育兒心經，值得一讀。

小學雖以全校第1名畢業，卻無緣升學的林月慎，「因家裡有8位兄弟姊妹要養」，「想要讀書」這個念頭，一直深埋心中。

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林月慎婚後生了4個孩子，因為最小的兒子吳宏一的一場病，讓她在35歲生日這天，立志要當中醫師。她還去上海中醫藥大學讀了3年，回台後又把書一本本買回來拚特考，考前3個月她住進K書中心，放眼都是年輕人，只有她這個大媽混在其中，苦拚8年 終於圓夢。

她去上海讀書3年，捨下家中才國中，高中的孩子，這些孩子成績一樣優秀，大女兒台大外文系，去美國留學回來，考上輔大博士；二女兒輔大大傳畢業，再讀政大廣電研究所，小女兒景美女中保送東海，到國外攻了兩個藝術碩士，小兒子台大機械系畢業。

●林月慎分享她的育兒心法：

1.放任式教養

從小就什麼都放手讓他們做，從生活中學習。很小就讓 讓他們拿菜刀切菜，做家事，吃東西搞得一團亂也沒關係。常常帶他們出去玩，幾乎每周都會走路去動物園、搭火車去淡水。只要一個孩子生病請假，其他三個也跟著一起請假，全家快樂出遊或去吃大餐，回來病就好了 。

後來女兒、媳婦 把孩子送去昂貴的貴族幼兒園接受蒙特梭利教育，她才恍然大悟，原來我從小就是用這一套來教育孩子 。

2.因材施教

她有四個孩子，四個孩子的特性都不一樣，最重要就是因材施教。老大要求完美，常鑽牛角尖，她就要她不要那麼認真，常常請她的同學來找她出去玩。老二天資聰穎但很活潑，就要求她努力一點。老三天生藝術家特質，天馬行空，就放任她去做他想做的事。老四非常聰明但坐不住、過動 ， 雖然老師常來告狀，但她也給兒子很大的空間，理解包容他 。

3.放輕鬆，享受過程，多讚美鼓勵

孩子很快就長大了，不要太認真，也不要壓力太大。享受育兒的過程，他們就會自然而然地成長 。她給孩子很大的空間，只要他們想去做的，她都非常的支持鼓勵，不管他們是想當老師、當公務員、當美髮師，她都說OK 。