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韓國瑜李永萍雙溪平溪聯合總部成立 李四川來加持

2019-11-16 22:13聯合報 記者游明煌／即時報導

新北市國民黨第12選區立法委員參選人李永萍，今天分別在雙溪、平溪成立韓國瑜、李永萍聯合競選總部，曾當過新北市副市長的高雄市副市長李四川，特別來加持。

李永萍說，這2區人口數總合約1萬多人，雖主要居住民眾皆為老年人口，但今天看到這麼多熱情的鄉親來替她加油打氣，她發現擁有良好自然生態及礦業文化的雙溪、平溪地區，卻未能有效發揮在地特色，未來將以創新做法幫助在地。

李永萍表示，未來如當選將爭取預算協助交通改善、推動觀光升級及教育政策調整等，吸引青年回流，打造文創領航地方品牌。

國民黨總統參選人韓國瑜，今天指派李四川來到總部成立大會，為李永萍加油打氣外，也細數韓國瑜在高雄的政績，他說，未來韓國瑜如當選，會投入更多資源照顧偏鄉。

韓國瑜、李永萍雙溪、平溪聯合總部成立，李四川來加持。圖／李永萍服務處提供
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韓國瑜、李永萍雙溪、平溪聯合總部成立，李四川來加持。圖／李永萍服務處提供
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韓國瑜李永萍2020選舉2020選舉新北市立委

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