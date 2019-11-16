內湖五期違規戶 台北市擬開罰
2019-11-16 22:30中央社 台北16日電
台北市內湖五期部分土地屬工商混合區，北市府依稅捐資料發現400餘戶繳納自住用稅率。都發局今天表示，已函文通知違規432戶一個月內改善，後續擬採階段性裁罰。
內湖五期違規宅狀況長年未解，依北市府資料，內湖五期重劃區鄰近內湖科技園區，採住商分離，定位屬台北科技走廊產業軸帶核心；位於明美公園東側的土地使用分區為工商服務展售區、辦公服務區、工商混合區，屬工商特定專用區，依都市計畫法規定不能做住宅使用，目前當地有多棟大樓；西側為住宅區。
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北市府依稅捐資料發現，明美公園以東的住戶繳納1.2%自住用房屋稅率，不符規定；都發局今年3月寄出告知單，規勸違規戶改為非自住用稅率。
內湖五期違規宅近期再度引關注，對於後續作法，都市發展局長黃景茂今天說，內湖五期過去重劃時，明美公園東側就為工商混合特定專用區，西側是住宅區；東側區域原規劃以延伸內科產業為主，定位清楚。
他指出，市府依稅捐資料發現東側有455戶繳納自住用稅率，寄出告知單後，部分住戶已自行改善；10月31日再寄出行政指導函通知違規戶，建議一個月內申請商業登記，並改為非自住用稅率，目前有432戶。
若住戶未限期改善，市府後續作法為何？黃景茂說，初步規劃採分階段裁罰，若住戶11月底前未改善，先罰新台幣6萬，改善期一個月，仍不改善則重罰30萬元並斷水斷電；至於詳細作法，下星期將跟市長柯文哲報告後才定案。
他表示，內湖五期以鞏固內科產業核心為主，不可能放寬做住宅使用，「若放寬，全市都要放寬」，工商混合專用區本來就不允許當住宅，市府立場明確。
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