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極北燈塔加北海岸小鎮遊 上千車友慢騎生態、景點2路線

2019-11-16 19:59聯合報 記者游明煌／即時報導

極北點富貴角燈塔、北海岸極點慢旅自行車騎遊活動，今天下午登場，並首次結合即將完工的中角灣國際衝浪基地，暖身作為騎乘起點，展現北海岸豐富的生態樣貌及產業特色，活動特別規畫了雙路線，分別是景點路線以及生態路線，吸引上千民眾慢騎探訪，體驗小鎮美妙的景色與濃厚的人情。

台灣自行車節系列主軸活動之一的「Light up Taiwan極點慢旅」活動，以台灣周邊美麗的海洋以及極具特色的燈塔為主題，搭配自行車慢旅騎乘方式，吸引民眾前往探訪，體驗小鎮之美。

活動特別規畫了雙路線，讓民眾有不同的體驗。兩條路線均以金山中角灣為起點。景點路線（路線A）串聯北海岸最具特色的知名景點，分別是跳石海岸、石門洞、風箏公園、老梅罟寮，然後來到臺灣的極北點─富貴角燈塔，然後再經過富基漁港、風藝術營區、劉家肉粽以及十八王公廟之後返回中角灣，全程為32公里。

生態路線（路線B）則在出發後取道萬金自行車道，行經金山清水溼地、金山青年活動中心、萬金苗圃，再經過溼地木棧道抵達野柳地質公園，然後在螃蟹主題公園折返，是一趟以萬金自行車道為主軸的23公里自然地理豐富景觀之旅。

今天是的極北點富貴角燈塔北海岸極點慢旅自行車騎遊，是壓軸活動，下午午在北海岸的中角灣登場，結合在地商圈設置園遊會攤位，超過800位車友及業餘車隊報名參加，鄭戴麗香議員服務處主任練維博、蔡錦賢議員服務處主任趙麗卿、萬里區公所主秘葉振宜、石門區公所課長陳聯光、金山區公所張孟元課長、墾丁國家公園管理處蔡豐富課長、雲嘉南國家風景區管理處張家銓等專員及在地里長等，還有無障礙新北市陸地龍手搖車隊參加。

富貴角燈塔所在的北海岸及觀音山國家風景區，擁有多元山海特殊風貌與人文風情，從中角灣國際衝浪基地、野柳地質公園、金山燭台雙嶼、老梅綠石槽、白沙灣、三芝淺水灣等天然景觀，以至人文藝術李天祿布袋戲文物館、朱銘美術館，都讓人流連忘返。

北海岸及觀音山國家風景區管理處每年舉辦各種節慶活動，從4月的野柳石光-夜訪女王、5月的觀音觀鷹、7月和平島大地音樂祭，到8月浪漫白沙灣沙灘生活節；秋冬季10到12月份更有精彩的台灣好湯活動，一年到頭都適合漫遊在北海岸的幸福氛圍之中。

極北燈塔加北海岸小鎮遊，上千車友慢騎生態、景點2路線。圖／北觀處提供
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極北燈塔加北海岸小鎮遊，上千車友慢騎生態、景點2路線。圖／北觀處提供
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自行車燈塔金山

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